Sözcü gazetesi internet sitesi genel yayın yönetmeni Çetin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sözcü gazetesi internet sitesi genel yayın yönetmeni Çetin, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına... - Son Dakika

Sözcü gazetesi internet sitesi genel yayın yönetmeni Çetin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına...

7 saat önce

Sözcü gazetesinin internet sitesi genel yayın yönetmeni Mustafa Çetin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Sözcü gazetesi internet sitesi genel yayın yönetmeni Çetin, AA'nın

Sözcü gazetesinin internet sitesi genel yayın yönetmeni Mustafa Çetin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çetin, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen en önemli fotoğrafları arasından üç kategoride seçilen fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış Şehitleri anısına", "Yaşam" kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" fotoğraflarını seçen Çetin, "Spor" kategorisinde ise Ayhan İşcen'in "Milli yüzücüden Tokyo hedefi" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

AA'nın fotoğraflarının çok başarılı olduğunu belirten Mustafa Çetin, yarışmada eserleri bulunan fotomuhabiri ve muhabirleri tebrik etti. Çetin, şunları söyledi:

"Spor kategorisinde 'Milli yüzücüden Tokyo hedefi' fotoğrafını beğendim. 2019 yılı, engelli sporcularımızın yılı oldu. Her biri katıldıkları her olimpiyatta, her şampiyonada çok büyük başarılar elde ettiler. Bence çok büyük desteği hak ediyorlar. Yaşam kategorisinde seçtiğim 'Beyaz yürüyüş' fotoğrafı beni çok etkiledi. Çocukların okula gitme mücadelesi çok güzel anlatılıyor. 21. yüzyılda İstanbul'da biz belki çok farklı koşullarda yaşıyoruz ama Türkiye'de hala eğitim almak, eğitime ulaşmak için eziyet çeken kız çocukları var özellikle. Bu fotoğrafı o yüzden çok beğendim. Haber kategorisinde ise Sarıkamış fotoğrafını tamamen teknik olduğu için çektim. Çok güzel bir ambiyans yakalanmış ama fotoğrafı önce kafasında çizmiş sonra çekmiş."

Mustafa Çetin, Türkiye, Sözcü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:24 Kaynak: AA
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