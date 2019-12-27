Sözcü gazetesi sahibi ve yazarları hakkındaki davada karar açıklanacak - Son Dakika
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Sözcü gazetesi sahibi ve yazarları hakkındaki davada karar açıklanacak

6 saat önce

Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay, yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılandığı davaya bakan mahkeme heyeti, kararını açıklamak üzere duruşmaya ara verdi.

Sözcü gazetesi sahibi ve yazarları hakkındaki davada karar açıklanacak, System.String[]

Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay, yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılandığı davaya bakan mahkeme heyeti, kararını açıklamak üzere duruşmaya ara verdi.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Metin Yılmaz, Necati Doğru, Mustafa Çetin, Yücel Arı, Mediha Olgun ve Yonca Yücekaleli ve avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Emin Çölaşan ve Gökmen Ulu, SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Cumhuriyet savcısına esas hakkındaki mütalaasına ilişkin görüşü soruldu. Cumhuriyet savcısı mütalaasını aynen tekrar ettiğini söyledi.

Mahkeme Başkanı, kararın açıklanacağını belirterek, sanıklara son sözlerini sordu. Sanıklar tek tek söz alarak beraat talebinde bulundu.

Dosyayı karara bağlayacağını ifade eden mahkeme heyeti, bu nedenle duruşma ara verdi.

Mütalaa

İstanbul Cumhuriyet Savcısının sunduğu esas hakkındaki mütalaada, firari sanık Burak Akbay yönünden dosyanın ayrılmasına, diğer sanıklar Metin Yılmaz, Necati Doğru, Emin Çölaşan, Mustafa Çetin, Yücel Arı, Gökmen Ulu, Mediha Olgun ve Yonca Yücekaleli'nin "silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan ayrı ayrı 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Ayrıca sanık Mediha Olgun hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması talep edildi.

Necati Doğru, Emin Çölaşan, Sözcü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:34 Kaynak: AA
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