SP İl Başkanı İlhan: "Kent Danışma Kurulu toplantılarının Van'a kazandırdıkları nelerdir?" - Son Dakika

SP İl Başkanı İlhan: "Kent Danışma Kurulu toplantılarının Van'a kazandırdıkları nelerdir?"

21.11.2020 20:21
SP İl Başkanı İlhan:

Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanı Özay İlhan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öncülüğünde oluşturulan Kent Danışma Kurulu'nun şu ana kadar kente kazandırdıklarını sordu.

Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanı Özay İlhan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öncülüğünde oluşturulan Kent Danışma Kurulu'nun şu ana kadar kente kazandırdıklarını sordu.

Saadet Partisi Van İl Başkanlığı bu haftaki gündem toplantısını gerçekleştirdi. SP il Başkanlığı bu haftaki gündem konusunu geçtiğimiz yıl oluşturulan Kent Danışma Kurulu tarafından yapılan toplantılar ve alınan kararlar olarak belirledi. Gazetecilere açıklamalarda bunun SP İl Başkanı İlhan, Kent Danışma Kurulunun yaklaşık iki yıldır çeşitli konu başlıklarıyla yaptığı toplantıları yakinen takip ettiklerini belirtti. Başkan İlhan, "Gördüğümüz kadarıyla geçmişte Van kamuoyu nasıl Güçbirliği Platformu toplantılarıyla oyalandıysa bugün de Kent Danışma Kurulu toplantılarıyla oyalanmaktadır. Bugüne kadar yapılan toplantılar neticesinde Kentin faydasına hiçbir iş yapılmadığı aşikar. Dünden bugüne istisnalar dışında, farklı bir sesin farklı bir düşüncenin içinde olmadığı belli bir grup tarafından yapılan toplantılar ilimizde klasikleşmiş olan içi boş toplantılardan biridir" dedi.

Geçtiğimiz hafta Kent Danışma Kurulu toplantısının tarım ve hayvancılık konu başlığıyla yapıldığını anımsatan İlhan, "Toplantı neticesinde alınan kararlar toplantının içeriği hakkında kamuoyuna hiçbir açıklama yapılmadı. Oysaki Van'da ön plana çıkan iki sektörden biri Tarım ve Hayvancılık. Van yüzölçümü, arazi yapısı ve iklimiyle tarım ve hayvancılığa oldukça elverişlidir. Türkiye'de küçükbaş hayvancılığının başkenti olan Van'da hayvancılıkla bağlantılı olan geçmişte Milli Görüş iktidarında yapılmış olan Van Yem, Van Süt, Van Kundura Fabrikası gibi fabrikalar vardı bugün bunların yerleri ya harabe oldu ya da tamamen yıkıldı gitti. Acaba Kent Danışma Kurulu olarak iki yıla yakındır yaptığınız toplantılar neticesinde Van'a hangi hizmetlerin gelmesini sağladınız. En son yaptığınız Tarım ve Hayvancılık konulu toplantı neticesinde Van'da Tarım ve Hayvancılığın kalkınması için hangi fabrikaları yapma kararı aldınız, meraların ıslahı veya tarım alanlarının boş kalmaması için ne gibi kararları aldınız. Aldığınız kararları ne zaman, nasıl ve ne şekilde uygulayacağınıza dair nasıl bir yol haritası hazırladınız bunları bilelim ki yaptığınız toplantılar boş olmasın. Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak bugüne kadar yapılan Kent Danışma Kurulu toplantılarının Van'a kazandırdıkları nelerdir tüm bunların kamuoyuna açıklanmasını talep ediyoruz" diye konuştu. - VAN

SP İl Başkanı İlhan: Kent Danışma Kurulu toplantılarının Van'a kazandırdıkları nelerdir?

Saadet Partisi, Özay İlhan, Tarım, Van, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika SP İl Başkanı İlhan: 'Kent Danışma Kurulu toplantılarının Van'a kazandırdıkları nelerdir?' - Son Dakika


Son Dakika

Rıdvan Dilmen'den iddialı Fenerbahçe yorumu: Daha reklamlardayız, film ikinci yarı başlayacak İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, koronavirüse yakalandı Hafta sonu tüm Türkiye'de uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı Babasının bıçakladığı kardeşini taburcu olduktan sonra silahla vuran muhtar serbest bırakıldı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya yerli aşı mesajı: İnşallah tüm insanlığın hizmetine sunacağız İsveç'te kritik görevdeki Türk asıllı subay, esrarengiz bir biçimde kayboldu Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili turistlere kaldı, kent sakinleri de fotoğraf çekinmekle yetindi
Merkel: AB zirvesinde Türkiye konusunu da görüşeceğiz Merkel: AB zirvesinde Türkiye konusunu da görüşeceğiz         
20:21
Son Dakika: Türkiye'de 21 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 135 kişi vefat etti, 5532 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 21 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 135 kişi vefat etti, 5532 yeni vaka tespit edildi         
19:27
Emre Belözoğlu, Ömer Faruk'un oyuna girdiğini görünce ayağa kalkıp alkışladı Emre Belözoğlu, Ömer Faruk'un oyuna girdiğini görünce ayağa kalkıp alkışladı         
18:52
Putin: Koronavirüs, Büyük Buhran'dan bu yana görülmemiş sistematik bir ekonomik kriz başlattı Putin: Koronavirüs, Büyük Buhran'dan bu yana görülmemiş sistematik bir ekonomik kriz başlattı         
18:41
Vodafone Park'ta önce kırmızı kart sonra gol geldi! Meşin yuvarlak 3. kez ağlarla buluştu Vodafone Park'ta önce kırmızı kart sonra gol geldi! Meşin yuvarlak 3. kez ağlarla buluştu         
17:54
Muazzez Ersoy, büyük çabayla yaptırdığı ve adının verildiği lösemi hastanesinin isminin değiştirilmesine sitem etti Muazzez Ersoy, büyük çabayla yaptırdığı ve adının verildiği lösemi hastanesinin isminin değiştirilmesine sitem etti         
17:42
"İnançsız insan vicdanlı değildir" diyen Öykü Gürman'a Ateizm Derneği'nden tepki         
15:49
Tedavisine evde devam edilen Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf Tedavisine evde devam edilen Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf         
14:50
FETÖ üyesi olmakla suçlanan İYİ Parti Rize İl Başkanı: Elinde belge olup savcılığa vermeyen şerefsizdir FETÖ üyesi olmakla suçlanan İYİ Parti Rize İl Başkanı: Elinde belge olup savcılığa vermeyen şerefsizdir         
14:09
Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor         
12:21
1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması başlıyor, kurala uymayana 885 TL ceza kesilecek 1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması başlıyor, kurala uymayana 885 TL ceza kesilecek         
12:17
Eşi Gökhan Çıra'nın kendisini aldattığı ileri sürülen Melisa Emirbayer'e şiddet uyguladığı söylenen Selin Ciğerci gözyaşlarına boğuldu Eşi Gökhan Çıra'nın kendisini aldattığı ileri sürülen Melisa Emirbayer'e şiddet uyguladığı söylenen Selin Ciğerci gözyaşlarına boğuldu         
11:57
Köyde hurda Anadol'lara hayat veriyor: 2 bin liraya alıp restore ettikten sonra 11 bin liraya satıyor Köyde hurda Anadol'lara hayat veriyor: 2 bin liraya alıp restore ettikten sonra 11 bin liraya satıyor         
11:29
Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu         
11:05
Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde in cin top oynuyor Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde in cin top oynuyor         
10:55
Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı kadın terörist böyle yakalandı Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı kadın terörist böyle yakalandı         
10:25
Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2020 20:37:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: SP İl Başkanı İlhan: "Kent Danışma Kurulu toplantılarının Van'a kazandırdıkları nelerdir?" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei