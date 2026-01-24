SPK'dan Halka Arz Onayları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

SPK'dan Halka Arz Onayları

24.01.2026 00:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SPK, Akhan Un ve Netcad Yazılım AŞ'nin halka arzına onay vererek birçok şirkete sermaye artırımı izni verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret AŞ ile Netcad Yazılım AŞ'nin ilk halka arzına onay verdi.

SPK haftalık bültenine göre Kurul, Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret AŞ'nin sermayesinin 218 milyon 650 bin liradan 273 milyon 350 bin liraya çıkarılması kapsamında 54 milyon 700 bin liralık bedelli sermaye artırımına izin verdi.

Netcad Yazılım AŞ'nin ise sermayesinin 125 milyon liradan 137 milyon liraya yükseltilmesine karar verildi. Halka arz kapsamında, mevcut ortaklara ait toplam 28 milyon lira nominal değerli pay satışına onay verildi.

Kurul ayrıca halka açık ortaklıkların pay ihraçlarına ilişkin başvuruları da karara bağladı. Buna göre Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret AŞ ile Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin bedelli sermaye artırımı yoluyla pay ihracı onaylandı. Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ise iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı talebi uygun bulundu.

SPK, borçlanma aracı ihraç başvuruları kapsamında Türkiye İş Bankası AŞ'nin 30 milyar liralık yeşil ve sürdürülebilir tahvil ile finansman bonosu ihracına onay verirken, aralarında Aygaz AŞ, Koç Finansman AŞ, PhillipCapital Menkul Değerler AŞ ve Metgün Enerji Yatırımları AŞ'nin de bulunduğu çok sayıda şirketin tahvil ve finansman bonosu ihraç başvurusunu kabul etti.

Kurul, Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ'nin hisse senedi emeklilik yatırım fonuna ilişkin fon payı ihracına izin verirken, çeşitli portföy yönetim şirketleri tarafından kurulması planlanan şemsiye fon ve girişim sermayesi yatırım fonlarının kuruluş taleplerini de olumlu karşıladı.

Öte yandan SPK, piyasa bozucu eylemler nedeniyle Kuyaş Yatırım AŞ ve Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ paylarında işlem yapan çok sayıda kişi hakkında idari para cezaları uygulanmasına karar verdi.

Kurul ayrıca bazı şirket paylarında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak sorumluluğu bulunan kişiler hakkında Cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

Ceo Event Medya AŞ (CEOEM) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulan bir kişinin, işlem yapma yasağı süresi boyunca sahip olduğu tüm lisansların iptal edilmesine karar verildi.

Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (PEGYO) paylarında yapılan işlemler kapsamında ise iki kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilirken, her iki ismin de işlem yapma yasağı süresince tüm lisanslarının iptal edilmesi kararlaştırıldı.

Kurul, diğer başvurular kapsamında Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin tahsisli sermaye artırımı talebini belirli şartlar altında onayladı. Satış fiyatının belirlenen taban fiyatın altında olmaması ve söz konusu paylara bir yıl süreyle borsada satış kısıtı getirilmesi şart koşuldu.

SPK, BBCN Gayrimenkul Geliştirme AŞ'nin gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşümüne izin verirken, çok sayıda portföy yönetim şirketi tarafından kurulması planlanan yatırım fonlarının katılma payı ihracına, fon dönüşümlerine ve bazı fonların tasfiye edilmesine ilişkin başvuruları da olumlu karşıladı.

Kurul, ayrıca Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 12 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına hükmetti.

Kaynak: AA

Sermaye Piyasası Kurulu, Halka Arz, Yazılım, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SPK'dan Halka Arz Onayları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çiftçiden mest eden hareket Tarlalarını, evini ve yazlığını jandarmaya bağışladı Çiftçiden mest eden hareket! Tarlalarını, evini ve yazlığını jandarmaya bağışladı
Adnan Oktar’ın “veliahtı“ Serdar Dayanık yakalandı Adnan Oktar'ın "veliahtı" Serdar Dayanık yakalandı
14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu 14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu
Çorum’da feci olay: Yem karma makinasına düşen işçi hayatını kaybetti Çorum'da feci olay: Yem karma makinasına düşen işçi hayatını kaybetti
Trump: İran’a doğru ilerleyen büyük bir gücümüz var Trump: İran'a doğru ilerleyen büyük bir gücümüz var
İzlemeyenler çok şey kaçırdı UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları İzlemeyenler çok şey kaçırdı! UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

00:32
Balıkesir’de 5.1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 5.1 büyüklüğünde deprem
23:16
İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması Tutuklama kararı var
İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması! Tutuklama kararı var
22:55
Bakan Fidan: İsrail’in İran’a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var
Bakan Fidan: İsrail'in İran'a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var
22:36
Kızılcık Şerbeti’nde deprem: Doğukan Güngör kadrodan çıkarıldı
Kızılcık Şerbeti'nde deprem: Doğukan Güngör kadrodan çıkarıldı!
21:18
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ahmet Özer’e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi ’’Terörsüz Türkiye’’ gaye ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşımaktadır
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi ''Terörsüz Türkiye'' gaye ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşımaktadır
21:10
Putin, göz diktiği bölge için Trump’a meydan okudu: Her halükarda sürdüreceğiz
Putin, göz diktiği bölge için Trump'a meydan okudu: Her halükarda sürdüreceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 01:29:11. #7.11#
SON DAKİKA: SPK'dan Halka Arz Onayları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.