SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Şekerbank'ın 1 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, Şeker Faktoring'in 82 milyon lira, Destek Faktoring'in 120 milyon lira, Gedik Yatırım Holding'in 200 milyon lira, Şekerbank'ın 1 milyar lira, Osmanlı Yatırım Menkul

Değerler'in 150 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK, Gedik Yatırım Menkul

Değerler'e toplam 250 milyon lira, Gedik Yatırım Menkul Değerler hakkında yapılan inceleme sonucunda 1 kişiye 30 bin 961 lira, Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan

inceleme sonucunda 1 kişiye 119 bin 4,58 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Körfez Forex tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin olarak 1 kişi hakkında, İttifak Holding AŞ'nin bağlı ortaklığı Selva Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait olan Adese Alışveriş

Merkezleri Ticaret AŞ paylarının devrine ilişkin işlemlerin incelenmesi sonucunda 2 kişi hakkında, Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki

işlemlerde sorumluluğu bulunan 3 kişi hakkında, İhlas Gazetecilik pay piyasasında gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki işlemlerde

sorumluluğu bulunan 3 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştıran kurul, Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 4 kişi hakkında borsalarda 2 yıl geçici işlem

yapma yasağı getirilmesine, İhlas Gazetecilik pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 3 kişi hakkında borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı

getirilmesine, 17 Haziran 2019 tarihli Kurul Bülteni uyarınca verilen 6 ay geçici işlem yapma yasağının 2 yıllık süreden düşürülmesine karar verdi.

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Kurul ayrıca Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle hakkında suç duyurunda bulunulmasına karar verilen 1 kişinin sahip olduğu tüm lisansların işlem yapma yasağı süresi boyunca iptal edilmesine hükmetti.