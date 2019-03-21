Son Dakika Haberleri: Spor A Milli Futbol Takımı Arnavutluk'a Gitti

Spor A Milli Futbol Takımı Arnavutluk'a Gitti

1 saat önce

Spor A Milli Futbol Takımı Arnavutluk'a gittiANIL UÇAN İSTANBUL,(DHA) - A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda deplasmanda karşılaşacağı maç için Arnavutluk'a gitti.

Spor A Milli Futbol Takımı Arnavutluk'a Gitti, System.String[]
Spor A Milli Futbol Takımı Arnavutluk'a gitti

ANIL UÇAN İSTANBUL,(DHA) - A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda deplasmanda karşılaşacağı maç için Arnavutluk'a gitti. A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki ilk resmi maç olan ve EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda karşılaşacağı Arnavutluk maçı için yola çıktı. Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Milli kafile, Türk Hava Yolları'nın TK3371 sefer sayılı Tiran seferi ile 1125'te Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gitti. Ay-yıldızlı kafile, daha sonra kara yoluyla maçın oynanacağı İşkodra kentine geçecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:40 Kaynak: DHA

DHA, A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk, Güncel
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