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A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Bulgaristan maçının ardından - Son Dakika

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Bulgaristan maçının ardından

21.10.2021 22:22

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda Bulgaristan'ı 1-0 yendikleri için mutlu olduklarını söyledi.

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda Bulgaristan'ı 1-0 yendikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapılan maçtan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Necla Güngör Kıragası, grupta 2 maçta 4 puana ulaştıklarını hatırlatarak, "Çok mutluyuz. Daha fazla varyasyonla devam etmek ve oyun kurgularımızı disiplinli bir şekilde sahaya yansıtmak istedik. Onların da birçoğunu yaptık. Sadece sonuçlandırma konusunda sıkıntı yaşadık ama hiç önemli değil. Önemli olan buradan 3 puan almaktı. Şimdi yenilgisiz bir şekilde Sırbistan'a gidiyoruz. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bu kızlar hem ülkelerini temsil ediyor hem de kadın futbolunun tanıtımı açısından çok önemli rol model oluyor. Sahada bu mücadeleyi gördüğüm için çok mutluyum." diye konuştu.

Ay-yıldızlı takımın teknik direktörü, 26 Ekim Salı günü deplasmanda Sırbistan ile yapacakları maçla ilgili, "Sırbistan kuvvetli bir ekip. Karşılaştığımız tüm takımlar lig oynuyor. Biz, ligimizi daha açamadık." ifadelerini kullandı.

Necla Güngör Kıragası, önemli kulüplerin kadın futbolu takımı kurmasının A Milli Takım'a olumlu yansıyacağını anlatarak, "Kadın futbolu profesyonelce yayıldıkça oyuncularımın oyun, antrenman ve tesis kalitesi artacak. Bundan en mutlu olacak ve en karlı çıkacak kişi benim. Türkiye'deki kadınların futbol oynayabileceğini oyuncularım en iyi kulüplerde en iyi şekilde sergileyecek." şeklinde görüş belirtti.

Türk kadınının voleybol, basketbol ve diğer branşlarda elde ettiği başarıların futbolda da geleceğini dile getiren Güngör Kıragası, "Bu işte yatırım ve destek çok önemli. Süper Lig takımlarımızın bize olan desteği ve yatırımlarından sonra bu iş daha da büyüyecek. Bu kızlar ülkelerini çok daha iyi temsil etmeye başlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Milli oyuncuların görüşleri

Milli takım kaptanı Didem Karagenç, Portekiz ve Bulgaristan maçlarından aldıkları 4 puandan memnun olduklarını kaydetti.

Bulgaristan galibiyetinden dolayı mutlu olduklarını aktaran Didem, "Sahamızda Bulgaristan'ı yenerek gruptaki ilk galibiyetimizi aldık. İki maçtan aldığımız 4 puandan memnunuz. Bulgaristan'a karşı çok pozisyon bulduk ama golü atamadık. Sonuçta 1 gole ulaştık ve günün sonunda 3 puan bizim oldu. O yüzden çok mutluyuz. Umarım bizi izleyenler de bizimle birlikte gururlanmıştır, mutlu olmuştur." açıklamasını yaptı.

Sırbistan'a galibiyet hedefiyle gideceklerini vurgulayan ay-yıldızlı futbolcu, "Bulgaristan maçı gibi zorlu bir mücadele bizi bekliyor. Deplasmandan 3 puanla dönerek grupta 7 puana ulaşmak istiyoruz." diye konuştu.

Bulgaristan karşısında ay-yıldızlı ekibin galibiyet golünü kaydeden Yağmur Uraz ise "Amacımız ve tek hedefimiz bugün 3 puan almaktı. Bu doğrultuda hem taktik hem de teknik olarak çok uzun süre hazırlandık. Maça iyi başladık. İlk yarıda sadece gole ulaşamadık. İkinci yarıda aradığımız golü bularak sahadan galibiyetle ayrıldık. Şimdiki hedefimiz Sırbistan maçı. Tamamen ona odaklanacağız. Keyfimiz yerinde." ifadelerini kullandı.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Bulgaristan maçının ardından
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Bulgaristan maçının ardından
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Bulgaristan maçının ardından
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Bulgaristan maçının ardından

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Bulgaristan maçının ardından - Son Dakika


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