Spor Ahmet Ürkmezgil Kagawa'nın Opsiyonu Var

Spor Ahmet Ürkmezgil Kagawa'nın opsiyonu varSemih ERSÖZLERANTALYA,(DHA)-BEŞİKTAŞ Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Spor Ahmet Ürkmezgil Kagawa'nın opsiyonu var



Semih ERSÖZLERANTALYA,(DHA)-



BEŞİKTAŞ Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Ahmet Ürkmezgil, Kagawa'nın ilk maçında attığı iki golle nasıl bir futbolcu olduğunu gösterdiğini söyledi. Ürkmezgil, Çok güzel bir mücadele oldu. Saha ve oyun çok güzeldi. 6 gollü galibiyet de moralimizi çok yükseltti. Biz zaten Kagawa'yı takıma faydalı olsun diye almıştık. Kagawa transferiyle ilgilenen tüm arkadaşlarımıza ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önemli bir futbolcuyu transfer ettiğimizi biliyordum ama neredeyse bu bir rekor oldu. Ayağına değen ilk topta gol attı, hemen ardından bir gol daha attı dedi.



Taraftarın iyi bir oyuncuyu izlediğini belirten Ürkmezgil, Şenol Hoca'nın bu konudaki hassasiyetini biliyoruz. Ben bugün ilk 18'de bile olmaz derken oyuna girdi. Demek iki gün içerisinde onu gözlemlemiş ve kendisini denemiş oldu. Benim için şu andaki göstermiş olduğu performans onunla ilgili söylenenleri doğrular nitelikte. Bildiğim kadarıyla Kagawa'nın bir opsiyonu var diye konuştu.



Beşiktaş'ın şampiyonluk şansının devam ettiğini söyleyen Ürkmezgil, İkinci yarının daha başındayız. Şampiyonluk yarışında 6-7 takımın birbirinden kopmadığı bir yarışı uzun zamandır izliyoruz. Burada hiç kimsenin 'Ben şampiyonum, ben yarıştan koptum' demesi böyle bir spor dalında doğru değil dedi.

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