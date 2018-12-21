Spor Atiker Konyaspor, Akhisarspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü
8 saat önce
Spor Atiker Konyaspor, Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürdüTolga YANIK KONYA (DHA) - Atiker Konyaspor, deplasmanda Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.
Spor Atiker Konyaspor
, Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Tolga YANIK KONYA (DHA
) - Atiker Konyaspor, deplasmanda Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Aykut Kocaman
yönetiminde Kayacık
Tesisleri'nde yapılan antrenmana tedavilerine devam edilen Selim Ay
, Ferhat Öztorun
, Uğur Demirok
, Deni Milosevic ile Fallou Diagne katılmadı. Paolo Hurtado takımdan ayrı olarak atletik performans antrenörü Alper Aşçı
ve fizyoterapist Salih Kırışka yönetiminde çalıştı. Koşu ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 3 ile devam etti. Antrenman, şut ve 8'e 8 topla oyunla tamamlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 09:15 Kaynak: DHA
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