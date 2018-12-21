Son Dakika Haberleri: Spor Atiker Konyaspor, Akhisarspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Spor Atiker Konyaspor, Akhisarspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

8 saat önce

Spor Atiker Konyaspor, Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürdüTolga YANIK KONYA (DHA) - Atiker Konyaspor, deplasmanda Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.

Spor Atiker Konyaspor, Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Tolga YANIK KONYA (DHA) - Atiker Konyaspor, deplasmanda Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenmana tedavilerine devam edilen Selim Ay, Ferhat Öztorun, Uğur Demirok, Deni Milosevic ile Fallou Diagne katılmadı. Paolo Hurtado takımdan ayrı olarak atletik performans antrenörü Alper Aşçı ve fizyoterapist Salih Kırışka yönetiminde çalıştı. Koşu ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 3 ile devam etti. Antrenman, şut ve 8'e 8 topla oyunla tamamlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 09:15 Kaynak: DHA

DHA, Konyaspor, Güncel
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