Son dakika... Bakan Kasapoğlu'ndan milli sporcu Şahika Ercümen'e tebrik - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, paletsiz değişken ağırlık kategorisindeki 100 metrelik dalışıyla hem kadınlar hem de erkeklerde dünya rekoru kıran milli sporcu Şahika Ercümen'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

" Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında Cumhuriyet'in 98. yılına özel, paletsiz değişken ağırlık kategorisindeki dalışıyla hem kadınlar hem erkeklerde dünya rekoru kıran Şahika Ercümen'i tebrik ediyorum. Paletsiz ve tüpsüz olarak daldığı 100 metre derinlikten ay-yıldızlı bayrağımız ile çıkarak bizleri gururlandıran, Türk kadınının gücünü ve isterse neler başarabileceğini tüm dünyaya gösteren Şahika kardeşime milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum."