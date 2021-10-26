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Son dakika... Bakan Kasapoğlu'ndan milli sporcu Şahika Ercümen'e tebrik - Son Dakika

Son dakika... Bakan Kasapoğlu'ndan milli sporcu Şahika Ercümen'e tebrik

26.10.2021 11:03
Son dakika... Bakan Kasapoğlu'ndan milli sporcu Şahika Ercümen'e tebrik

Son dakika gündem haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, paletsiz değişken ağırlık kategorisindeki 100 metrelik dalışıyla hem kadınlar hem de erkeklerde dünya rekoru kıran milli sporcu Şahika Ercümen'i tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, paletsiz değişken ağırlık kategorisindeki 100 metrelik dalışıyla hem kadınlar hem de erkeklerde dünya rekoru kıran milli sporcu Şahika Ercümen'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

" Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında Cumhuriyet'in 98. yılına özel, paletsiz değişken ağırlık kategorisindeki dalışıyla hem kadınlar hem erkeklerde dünya rekoru kıran Şahika Ercümen'i tebrik ediyorum. Paletsiz ve tüpsüz olarak daldığı 100 metre derinlikten ay-yıldızlı bayrağımız ile çıkarak bizleri gururlandıran, Türk kadınının gücünü ve isterse neler başarabileceğini tüm dünyaya gösteren Şahika kardeşime milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum."

Son dakika... Bakan Kasapoğlu'ndan milli sporcu Şahika Ercümen'e tebrik

Mehmet Kasapoğlu, Şahika Ercümen, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Bakan Kasapoğlu'ndan milli sporcu Şahika Ercümen'e tebrik - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Bakan Kasapoğlu'ndan milli sporcu Şahika Ercümen'e tebrik - Son Dakika
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