SPOR Başakşehir, Breidablik maçına hazır
İSTANBUL, (DHA)- UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanş maçında yarın İzlanda temsilcisi Breidablik ekibini ağırlayacak olan İstanbul Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık şekilde gerçekleştirilen antrenman ilk olarak ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma mücadelesi ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Breidablik maçının taktik çalışması gerçekleştirildi.
Başakşehir ile Breidablik arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın saat 20: 45'te başlayacak.
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