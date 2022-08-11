Başakşehir Fatih Terim Stadı 'nda teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık şekilde gerçekleştirilen antrenman ilk olarak ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma mücadelesi ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Breidablik maçının taktik çalışması gerçekleştirildi.

Kaynak: DHA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Başakşehir, İzlanda, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › SPOR Başakşehir, Breidablik maçına hazır - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.