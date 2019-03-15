Son Dakika Haberleri: Spor Camiasından Kınama Mesajları

Spor Camiasından Kınama Mesajları

1 saat önce

İSTANBUL / DHAGençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve futbol kulüpleri, Yeni Zelanda'daki terör saldırılarını kınadı.

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İSTANBUL/ DHA

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve futbol kulüpleri, Yeni Zelanda'daki terör saldırılarını kınadı.

Paylaşılan mesajlar şöyle;

GENÇLİK VE SPOR BAKANI DR. MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU: Yeni Zelanda'da Cuma Namazı esnasında gerçekleştirilen terör saldırılarında şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Terörün her türünü ve İslamafobik faşizan terörizmi lanetliyorum.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU: Yeni Zelanda'da Cuma Namazı sırasında iki camiye düzenlenen hain saldırıları şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

BASKETBOL FEDERASYONU BAŞKANI HİDAYET TÜRKOĞLU: Yeni Zelanda'da iki camiye ibadet sırasında düzenlenen terör saldırılarını kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum.

BEŞİKTAŞ: Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz.

FENERBAHÇE: Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan hain saldırıyı kınıyor; hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

GALATASARAY: Yeni Zelanda'daki terörist saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. 

Şiddetin dünyamızda yeri yoktur ve nerede olursa olsun lanetlenmelidir.

TRABZONSPOR: Yeni Zelanda'nın Christchurch kasabasında iki farklı camiye düzenlenen alçak saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Kalbimiz sizinle Yeni Zelanda!

MEDIPOL BAŞAKŞEHİR: Yeni Zelanda'da Cuma Namazı sırasında iki camiye canice saldırı düzenlendi.

Saldırıyı kınıyor, hayatını kaybedenlere Yüce Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

ATİKER KONYASPOR: Yeni Zelanda Christchurch'te iki camiye yapılan ırkçı ve faşist saldırıda onlarca kişi vahşice, hunharca, canice katledildi.

Saldırıyı şiddetle kınıyor, ölenlere Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyoruz.

BURSASPOR: Yeni Zelanda'da müslümanlara yönelik gerçekleşen çirkin terör saldırısını lanetliyor hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz 

AYTEMİZ ALANYASPOR: Yeni Zelanda'da iki camide ibadet eden Müslümanlara canice yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. 

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: Yeni Zelanda'da Christchurch kentinde 2 camiye düzenlenen hain saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz! Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz.

GÖZTEPE: Yeni Zelanda'da iki camiye eş zamanlı şekilde düzenlenen hain terörist saldırılarını kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılara ise acil şifalar diliyoruz. 

GENÇLERBİRLİĞİ: Geçtiğimiz sezon kulübümüzde forma giyen Serdar Özkan'ın annesi Nermin Özkan'ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhumeye Allah'tan rahmet, Serdar Özkan, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

ESKİŞEHİRSPOR: Yeni Zelanda'da Cuma Namazı sırasında iki camiye düzenlenen hain saldırıları şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:41 Kaynak: DHA

Türkiye, Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Kasapoğlu, Yeni Zelanda, Spor
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