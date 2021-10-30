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SPOR Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nın İstanbul etabında Mavi Vatan Kupası'nın kazananları belli oldu - Son Dakika

SPOR Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nın İstanbul etabında Mavi Vatan Kupası'nın kazananları belli oldu

30.10.2021 18:26

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nın İstanbul etabında Mavi Vatan Kupası'nın kazananları belli oldu - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde;

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nın İstanbul etabında Mavi Vatan Kupası'nın kazananları belli oldu

- Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliği iş birliğinde, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen ve DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 2'nci Uluslararası Yat Yarışları bugün de Mavi Vatan Kupası heyecanıyla devam etti.

97 tekne ve ulusal ve uluslararası 800'ü aşkın sporcu Yeşilköy parkurunda (Ataköy-Yeşilköy-Adalar) Mavi Vatan Kupası için yarıştı. Kazananlar ödüllerini 30 Ekim Cumartesi akşamı Ataköy Marina Yarış Köyü'nde düzenlenen törenle aldı.

Sonuçlar şu şekilde:

Mavi Vatan Kupası

IRC 0 sınıfı

1- Levent Peynirci yönetimindeki ENKA CHEESE

2- Hasan Utku Çetiner yönetimindeki MESA SAILING TEAM-SHAK SHUKA

3- Murat Anılır yönetimindeki DHO TAYFA

IRC 1 sınıfı

1- Ali Tezdiker yönetimindeki BORUSAN RACING EVOLUTION

2- Ahmet Köroğlu yönetimindeki MSI SAILING TEAM

3- Hüseyin Levent Özgen yönetimindeki TRAMOLA SAILING TEAM-HEDEF YELKEN

IRC 2 sınıfı

1- Güney Kaptan yönetimindeki AKKİM KİMYA CHEESE

2- Tora Sebahattin Kutoğlu yönetimindeki WINGS OF ISLAND

3- Semih Pekyörür yönetimindeki FENERBAHÇE 5

IRC 3 sınıfı

1- Berk Gürpınar yönetimindeki HYATT REGENCY-GEMINI SAILING

2- Kaan Parlas yönetimindeki CYGNUS

3- Berkcan Arat yönetimindeki PATILIBAHÇE YELKEN TAKIMI-BE BLUE

IRC 4 sınıfı

1- Ahmet Murat Tan yönetimindeki ÇIĞLI BELEDİYESİ-BEAR SAILING

2- Gül Çelikel yönetimindeki KUPA KIZI-SETUR MARINAS

3- Boran Burcu yönetimindeki LINEA ROSSA-ANKA

Gezgin (A) sınıfı

1- Yusuf Erce Demirtaş yönetimindeki VAMOS

2- Burak Algon yönetimindeki MY FIRST

3- Murad Kulaksızoğlu yönetimindeki GRAND MOBY

Gezgin (B) sınıfı

1- Atilla Gökova yönetimindeki ATİYE

2- Cavit Aksoy yönetimindeki LUCE

3- İbrahim Tunay Can yönetimindeki FORTUNA

Gezgin (C) sınıfı

1- Hasan Oğuz Genç yönetimindeki SARI-1

SB GENEL

1- Saruhan Çınay yönetimindeki HSSK QUICK SIGORTA-NIMBUS

2- Ali Kemal Tüfekçi yönetimindeki GISBIR SENSEI

3- Hulki Özcan yönetimindeki ADIOS

SB GRUP

1- Alp Güçer yönetimindeki MASCOT

2- Poyraz Abda yönetimindeki HSSK QUICK SIGORTA

3- Mehmet Dinçay yönetimindeki KS GLOBAL LOJİSTİK

YEMLİHAOĞLU: AVRUPA'NIN SAYILI YARIŞLARINDAN BİRİ

İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, 'İstanbul, tarihi ve doğal güzellikleri ile dünyanın cazibe noktası. Bu organizasyonla ülkemizin tanıtımına katkı sağlamayı çok önemsiyoruz. Ayrıca sporcular, rotayı akıntı ve denizin dalgalarına, rüzgara karşı kat ediyor. Bence Avrupa'nın sayılı yarışlarından biri' açıklamasında bulundu.

YARIN SONA ERECEK

Cumhurbaşkanlığı 2'nci Uluslararası Yat Yarışı'nın İstanbul etabı, yarın Barbaros Hayreddin Paşa Kupası ile devam edecek ve aynı akşam Ataköy Hyatt Regency Otel'de düzenlenecek görkemli ödül töreni ile sona erecek. Cumhurbaşkanlığı 2'nci Uluslararası Yat Yarışları'nın iki etabının (Muğla ve İstanbul) sonunda, toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip, Cumhurbaşkanlığı 2'nci Uluslararası Yat Yarışı şampiyonu unvanına ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'na hak kazanacak.

SPOR Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nın İstanbul etabında Mavi Vatan Kupası'nın kazananları belli oldu
SPOR Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nın İstanbul etabında Mavi Vatan Kupası'nın kazananları belli oldu
SPOR Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nın İstanbul etabında Mavi Vatan Kupası'nın kazananları belli oldu
SPOR Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nın İstanbul etabında Mavi Vatan Kupası'nın kazananları belli oldu
SPOR Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nın İstanbul etabında Mavi Vatan Kupası'nın kazananları belli oldu
SPOR Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nın İstanbul etabında Mavi Vatan Kupası'nın kazananları belli oldu
SPOR Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nın İstanbul etabında Mavi Vatan Kupası'nın kazananları belli oldu
SPOR Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nın İstanbul etabında Mavi Vatan Kupası'nın kazananları belli oldu

Mavi Vatan, İstanbul, Turizm, Muğla, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nın İstanbul etabında Mavi Vatan Kupası'nın kazananları belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nın İstanbul etabında Mavi Vatan Kupası'nın kazananları belli oldu - Son Dakika
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