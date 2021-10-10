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SPOR Erdoğan Demirören Golf Turnuvası tamamlandı - Son Dakika

SPOR Erdoğan Demirören Golf Turnuvası tamamlandı

10.10.2021 20:35

SPOR Erdoğan Demirören Golf Turnuvası tamamlandıRevna Demirören: Bir tek bugün değil, her gün anıyoruzYıldırım Demirören: Tüm katılımcılara ailemiz adına teşekkür ediyorumKıvanç Oktay: Oynadığımız her gün kendisini saygı ve rahmet ile anıyoruzNihat Özdemir: Herkes Erdoğan Demirören abimizi...

SPOR Erdoğan Demirören Golf Turnuvası tamamlandı

Revna Demirören: Bir tek bugün değil, her gün anıyoruz

Yıldırım Demirören: Tüm katılımcılara ailemiz adına teşekkür ediyorum

Kıvanç Oktay: Oynadığımız her gün kendisini saygı ve rahmet ile anıyoruz

Nihat Özdemir: Herkes Erdoğan Demirören abimizi çok severdi

Turnuvanın kazananlarından açıklamalar

Sezer AFŞAR - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, (DHA) - Demirören Holding Kurucusu merhum Erdoğan Demirören adına 8-10 Ekim tarihleri arasında Kemer Country Club'ta 4'üncüsü düzenlenen "Erdoğan Demirören Golf Turnuvası? bugün gerçekleştirilen son gün müsabakaları ile tamamlandı.

8-10 Ekim tarihleri arasında Kemer Country Club Başkanı ve ülkemizde golfün gelişmesinde büyük emeği olan merhum Erdoğan Demirören adına 4'üncüsü düzenlenen Erdoğan Demirören Golf Turnuvası büyük mücadelelere sahne oldu. Turnuvaya iş, spor ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerinin yer aldığı 233 golfçü katıldı. İlk günü 'Junior 18 Çukur ve Akademi Oyuncu Kategorileri' sporcularının yarıştığı turnuvada Junior 18 Çukur kazananı Su Kabil ödülünü Murat Oktay'ın elinden alırken, Junior Academy kazananı İlker İzzet Erdoğan'a ödülünü Erdoğan Demirören takdim etti. Her sene gelenekselleştirilerek daha ileriye taşınan bu anlamlı turnuvayı daha özel kılmak ve merhum Erdoğan Demirören'i en güzel şekilde anmak için, 'Erdoğan Demirören Anma Yemeği ve Ödül Töreni' organize edildi. Anma yemeğinde ayrıca turnuvada dereceye giren tüm oyunculara ödülleri takdim edildi. Ladies Gross kategorisinde birinci olan Mira İçgören, ödülünü Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay'ın elinden alırken, Mens Gross kategorisinde birinci olan Mehmet Kazan ise ödülünü Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'den aldı. Revna Demirören, Kıvanç Oktay, Sinan Oktay, Nihat Özdemir, Fikret Öztürk de bu anlamlı turnuvanın ödül verenleri arasında yerlerini aldı.

REVNA DEMİRÖREN: BİR TEK BUGÜN DEĞİL, HER GÜN ANIYORUZ

Erdoğan Demirören'in anısını uzun yıllar daha yaşatacaklarını söyleyen Revna Demirören, 'Kıymetli büyüğümüz, çok sevgili babamız, en kıymetlimiz Erdoğan Demirören'i yine hep birlikte Kemer'de anıyoruz. Onu hiçbir zaman unutmadık, hep kalbimizde yaşıyor. Bir tek bugün değil, onu her gün anıyoruz. Rahmetli babamız, Kemer'i ve golfü çok severdi. Onun anısını tüm golfçülerle beraber inşallah nice uzun seneler beraber yaşatacağız' diye konuştu.

YILDIRIM DEMİRÖREN: TÜM KATILIMCILARA AİLEMİZ ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Anma töreni ve ödül yemeğinde bir konuşma yapan Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, 'Ben öncelikle tüm katılımcılara ailemiz adına tek tek teşekkür etmek istiyorum. Çünkü hepiniz bu hava koşullarında gelip golfünüzü oynadınız. Değerli babamız, aile büyüğümüz, sizlerin dostu Erdoğan Bey'e saygınızı ve sevginizi gösterdiniz. Rahmetli babamızın bir lafı vardı, 'Kemer sizlere emanet' diye. Gerçekten Kemer bu gruba emanet. Hep beraber inşallah daha ileriye taşıyacağımızı düşünüyorum. Geldiğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum? dedi.

KIVANÇ OKTAY: OYNADIĞIMIZ HER GÜN KENDİSİNİ SAYGI VE RAHMET İLE ANIYORUZ

Erdoğan Demirören'i saygı ve rahmet ile andıklarını söyleyen iş insanı Kıvanç Oktay ise, 'Bu sene 4'üncüsünü yapıyoruz. Ama bizim için 3'üncü ya da 4'üncü olması mühim değil açıkçası. Burada sadece bir gün değil, oynadığımız her gün kendisini saygı ve rahmet ile anıyoruz. Buranın her karışında Erdoğan Bey'in çok büyük emeği vardı. Güzel bir turnuva oldu. İnşallah önümüzdeki sene yine aynı şekilde devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

NİHAT ÖZDEMİR: HERKES ERDOĞAN DEMİRÖREN ABİMİZİ ÇOK SEVERDİ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Nihat Özdemir ise, 'Erdoğan Demirören abimizi, rahmetle anıyorum. Mekanı da cennet olsun, inşallah da şu anda cennettedir. Bu dördüncü turnuva ve ben hepsine katıldım. Bugün de iyi oynadım. Hep kupa alabilir miyim, diye düşündüm. Kupa alamasam bile iyi puan yaptığımı düşünüyorum. Hava biraz yağmurlu ama inanılmaz derecede bir katılım var. Herkes Erdoğan Demirören abimizi çok severdi. Onun ruhu şad olsun diye bir araya geldik ve bu turnuvayı bitirdik' açıklamasında bulundu.

TURNUVANIN KAZANANLARINDAN AÇIKLAMALAR

Erkeklerde Gross kategorisini kazanan Mehmet Kazan, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, 'Erdoğan Bey'in mekanı cennet olsun, Allah gani gani rahmet eylesin. Çok değerli bir abimizdi. Mükemmel bir tesisi bize miras bıraktı. Dört senedir düzenleniyor bu turnuva ve dördüncü kez şampiyon oldum. Çok mutluyum' şeklinde konuştu.

Erdoğan Demirören Golf Turnuvası'nın kazananı Mira İçgören ise çok mutlu olduğunu vurgulayarak, 'Çok mutluyum. Cuma günü oynamam gerekirken Cumartesi günü oynadım ve buna izin veren kulübüme çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bir turnuva. Erdoğan Demirören'i de sevgi ve özlemle anıyoruz. Performansımdan çok mutluyum. Cumartesi zorlu koşullar vardı, yağmurda oynadık. Çok soğuktu' diye konuştu.

Erdoğan Demirören Golf Turnuvası'nda kazananlar şu şekilde;

Ladies Cat A: Mira İçgören

Men's Cat A: Turgay Akbal

Ladies Cat B: Min Jee Lee

Men's Cat B: Adem Karataş

Men's Cat C: Osman Hacısüleymanoğlu

Men's Cat D: Kandemir Özdemir

Junior 18 Holes Cat A: Su Kabil

Junior 18 Holes Cat B: Ömer Ersin Bilgin

Junior Academy Cat A: İzzet İlker Erdoğan

Junior Academy Cat B: Alya Dayanğan

Men's Nearest To The Pin: Yong Soon Park

Ladies Nearest To The Pin: Pervin Topbaş

Ladies Gross Winner: Mira İçgören

Ladies Longest Drive: Beyhan Benardete

Men's Longest Drive: Cengiz Şahin

Men's Gross Winner: Mehmet Kazan

Erdoğan Demirören Golf Turnuvası Kazananı: Mira İçgören

SPOR Erdoğan Demirören Golf Turnuvası tamamlandı
SPOR Erdoğan Demirören Golf Turnuvası tamamlandı
SPOR Erdoğan Demirören Golf Turnuvası tamamlandı
SPOR Erdoğan Demirören Golf Turnuvası tamamlandı
SPOR Erdoğan Demirören Golf Turnuvası tamamlandı
SPOR Erdoğan Demirören Golf Turnuvası tamamlandı
SPOR Erdoğan Demirören Golf Turnuvası tamamlandı

Yıldırım Demirören, Erdoğan Demirören, Revna Demirören, Golf, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Erdoğan Demirören Golf Turnuvası tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Erdoğan Demirören Golf Turnuvası tamamlandı - Son Dakika
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