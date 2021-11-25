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SPOR Fatih Terim: Marsilya maçının önüne herhangi bir şeyi geçirmek istemiyorum - Son Dakika

SPOR Fatih Terim: Marsilya maçının önüne herhangi bir şeyi geçirmek istemiyorum

25.11.2021 02:52

SPOR Fatih Terim: Marsilya maçının önüne herhangi bir şeyi geçirmek istemiyorum (1)"Bana hangisi daha önemli diye sorarsanız, Marsilya maçı daha önemlidir derim""En az gol pozisyonu gören takımız, en fazla gol beklentisi olan takımız ama sıralamada buradayız""Başkanımıza...

SPOR Fatih Terim: Marsilya maçının önüne herhangi bir şeyi geçirmek istemiyorum (1)

"Bana hangisi daha önemli diye sorarsanız, Marsilya maçı daha önemlidir derim"

"En az gol pozisyonu gören takımız, en fazla gol beklentisi olan takımız ama sıralamada buradayız"

"Başkanımıza güveniyorum"

"Golcülerimizin daha fazla gol bulması bizi başka bir yere taşırdı"

"İsteğimiz buradaki maçı bitirip, Rusya'dan gelen haberle o güzel duyguyu yaşamak"

" Galatasaray'a transfer, düzenli şans, milli takım ve Avrupa gibi görünüyor"

"Eleştiriler olacaktır, yeter ki dozunda olsun"

Ata SELÇUK - Serhan TÜRK/ - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Marsilya maçının öneminin önüne herhangi bir şeyi geçirmek istemiyorum. Muhakkak ki bizim için ezeli rakibimizle oynadığımız maçlar çok önemli, çok üzüldük. Ama bana hangisi daha önemli diye sorarsanız, Marsilya maçı daha önemlidir derim" dedi.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5'inci maçında yarın Fransa'nın Marsilya takımı ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, müsabaka öncesinde düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Terim, Fenerbahçe maçında kırmızı kart görmesiyle ilgili gelen soruya şu yanıtı verdi: "Basın toplantısını izleyenlerin, benden pazar günü oynanan derbi maçıyla ilgili yorumlar yapmamı, bir şeyler söylememi beklediğini anlıyorum. Derbi heyecanları, hakem hataları ve yabancı kuralları gibi yaratılan ilüzyonlardan kendimizi kurtarmalıyız. Bizim büyük resme bakmamız lazım. 100 yılı aşkın süredir biz birbirimizle oynuyoruz. Yeniyoruz, yeniliyoruz. Bu dün olduğu gibi, yarın da devam edecek. Bu doğal bir süreç. Ama Galatasaray'ın lider olduğu, kazanması halinde, Rusya'dan gelecek Lazio'nun puan kaybında kendisini direkt gruptan çıkaracağı bir ortamda, bu tip ilüzyonlarla uğraşayacak vaktimiz yok. Çok zamanımız var onun için. Onlarla yaşayarak bir yere gelemeyiz. Marsilya maçının öneminin önüne herhangi bir şeyi geçirmek istemiyorum. Muhakkak ki bizim için ezeli rakibimizle oynadığımız maçlar çok önemli, çok üzüldük. Ama bana hangisi daha önemli diye sorarsanız, Marsilya maçı daha önemlidir derim. Fenerbahçe maçının telafisi vardır, bu maçın telafisi yoktur. Çok güçlü bir maç oynamışız ama 10'larca pozisyonla galibiyetle dönememişiz. Marsilya maçının önüne hiçbir şey geçmemeli, geçmeyecek de. Çok lig şampiyonlukları görmüşüm, az sayıda mağlubiyet görmüşüm. Biz sayın başkanın yönetime gelmesiyle başlayan dönemde, muhakkak ki şampiyon olmak isteriz her zaman. Çok çabuk unutuldu, bir golle, iki golle kaybettiğimiz şampiyonluk. Bir plan, proje, strateji uygulamaya başladığımız bu dönemde, bir tane daha şampiyonluk yaşamaktan daha büyük bir misyonum var benim. Sayın başkanın vizyonu ve bu vizyonun arkasında oluşu beni motive etmiştir. Oyuncularım kimi zaman pozisyon hatası yapıyor, kimi zaman acemiliklerinden problem yaşıyoruz. Oyuncularım belki gol bulmada başarılı değiller, zaman zaman etkisiz kalıyorlar. Ama çok gençler, onlara güveniyorum ve inanıyorum. Evet, kızıyorum. En az gol pozisyonu gören takımız, en fazla gol beklentisi olan takımız ama sıralamada buradayız. Rakibimize çok az pozisyon veriyoruz, çok yiyoruz, çok girip, az atıyoruz. İstatistik söylüyor. Evet, kızıyorum, üzülüyorum. Onların potansiyellerinin farkındayım ben. Bunu çabuk yansıtmalarını istediğim için üzülüyorum. Onların hepsi benim evladım, yaptıkları tüm hataların, eksikliklerin bütün sorumluluğunu ben alıyorum. Bu çocuklar, bu ekonomik zorluklarda kulübümüzün yol alabilmesi için en önemli silahlardır. Derbi sürecini sayın başkanımız götürüyor, ben kendisine güveniyorum."

"GOLCÜLERİMİZİN DAHA FAZLA GOL BULMASI BİZİ BAŞKA BİR YERE TAŞIRDI"

Takımın birçok gol pozisyonuna girip değerlendirememesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Terim, "Diagne de, Mostafa da, Halil de bizim gol beklentisi olan oyuncularımız. Zaman zaman hepsine şans verdik. Atmaya başlarlarsa devam edeceklerini düşünüyorum. Belki ben de bazı maçlarda başkalarını tercih edebilirdim. Görüş meselesi. Ben arkadaşlarıma güveniyorum. Mostafa ile ilgili karar vermek için daha zamanımız var. Ama sonucun ne olduğunu göreceğiz, eğer uzatırsak ki niyetimiz o yönde. Golcülerimizin bu kadar pozisyon bulmada daha fazla gol yapması bizi başka bir yere taşırdı. Umarım en kısa zamanda başlarlar, daha çok zamanımız var. Yarın hem bizim hem ülkemiz için çok önemli mücadelelerden bir tanesi" dedi.

"İSTEĞİMİZ BURADAKİ MAÇI BİTİRİP, RUSYA'DAN GELEN HABERLE O GÜZEL DUYGUYU YAŞAMAK"

"Bizim çıktığımız her 11, idealdir" diyen deneyimli teknik adam, şöyle konuştu: "Marsilya takımının çok güçlü bir takım olduğunu hepimiz gördük. Defanstaki başarımız, bütünlüğümüz bizim için artı. Orada birkaç pozisyona biz yaklaşmışız, onlara vermemişiz. Oyunun momentumu özellikle ikinci yarıda onların eline geçmiş. Burada oyuncularımızdan beklentim, oyunu ele almamız. Marsilya kolay bir takım değil, çok zor bir takım. Çok zor ve sert geçecek bir maç olacak. Turnuvanın öncesinde, kura çekimi öncesinde, UEFA Avrupa Ligi'nin favorilerinden gösterilen bir takım ile oynayacağız. Kazanmanın anlamı bir başka tabii ki ama yarın berabere kalır, Lokomotiv Moskova da Lazio'yu yenerse yine gidiyoruz. Müthiş bir olasılık zinciri var. Buradan gidemeye de biliriz. Lokomotiv Moskova bile gidebilir. Buna çok dikkat etmeliyiz. İsteğimiz, bitirip, oradan gelecek iki neticeyi de bekleyip, o güzel duyguyu yaşamak. Biz istiyoruz ki, grubu lider olarak bitirip şubat ayında maç oynamayalım ve ocak ayındaki düşüncelerimizi uygulayalım, şubata, marta başka bir durumda çıkalım.

"GALATASARAY'A TRANSFER, DÜZENLİ ŞANS, MİLLİ TAKIM VE AVRUPA GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Oyuncularının milli takımda gösterdiği performanslardan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Fatih Terim, "Barış, Kerem, Taylan, Halil, Berkan, Ümit Milli Takım'da çok oyuncumuz var. Morutan, Cicaldau. Marcao ve Nelsson'u saymıyoruz bile. Galatasaray'a transfer, düzenli şans, milli takım ve Avrupa gibi görünüyor. Biz her oyuncumuzu çok seviyoruz ve burada kalmasını istiyoruz. Galatasaray'da oynamak esas olandır, o isteği görmek isteriz. Ama giden oyuncularımız da oldu. Onlar bizim manevi elçilerimiz. Bu da bir kulübün, özellikle ekonomik sıkıntısı olan kulüplerin en önemli gelir kaynağı olmalıdır. Yeter ki yönetimimiz, başkanımız değerini biçsinler. Sisteme baktığımız zaman çok doğru işliyor. Kerem büyük bir aşama kaydetti. Barış'tan da, Berkan'dan da çok memnunum. Halil'e de çok seviniyorum. Bu bizim için gurur kaynağı" ifadelerini kullandı.

"O SEYİRCİ ATMOSFERİNDE ONLARDAN BEKLEMEDİĞİMİZ ŞEYLER OLUYOR"

"Genç oyuncuların bazı yükleri kaldıramadığını oyunun ilk dakikalarında görüyoruz" diyen Fatih Terim, "O seyirci atmosferinde onlardan beklemediğimiz şeyler oluyor. Tabii bu ilk defa gördükleri bir şey. Buna karşı durabilmek, bunu kaldırabilmek çok kolay bir şey değil. Bunun sıkıntısını görüyoruz. Belki fizik olarak daha çok yenilenebiliyorlar ama mental olarak bunun altında kaldıklarını bazen görüyorum" açıklamasını yaptı.

"ELEŞTİRİLER OLACAKTIR, YETER Kİ DOZUNDA OLSUN"

"Kendinizle ilgili eleştirileri görüyor musunuz" sorusuna Terim, "Tabii ki kulağıma geliyor, görüyorum, okuyorum. Eleştiriler olacaktır. Yeter ki dozunda, edeplice, ahlaklıca olsun. Onları anlamaya çalışıyorum. Galatasaray takımı bu, iyi gitmiyorsa eleştiriler olur. Nasıl kaybettik, onlara bakalım. Bir gün gelirse ben de isim veririm, onlar Fatih Terim demiyor mu? Oradan sonra daha rahat adres bulur herkes" yanıtını verdi ve sözlerini noktaladı.

SPOR Fatih Terim: Marsilya maçının önüne herhangi bir şeyi geçirmek istemiyorum
SPOR Fatih Terim: Marsilya maçının önüne herhangi bir şeyi geçirmek istemiyorum
SPOR Fatih Terim: Marsilya maçının önüne herhangi bir şeyi geçirmek istemiyorum
SPOR Fatih Terim: Marsilya maçının önüne herhangi bir şeyi geçirmek istemiyorum

Milli Takım, Galatasaray, Fatih Terim, Marsilya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Fatih Terim: Marsilya maçının önüne herhangi bir şeyi geçirmek istemiyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Fatih Terim: Marsilya maçının önüne herhangi bir şeyi geçirmek istemiyorum - Son Dakika
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