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FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis: "FIBA herkes için burada" - Son Dakika

FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis: "FIBA herkes için burada"

27.10.2021 15:31
FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis:

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Genel Sekreteri Andreas Zagklis, pandemi sürecinden, Amerikan Ulusal Basketbol Birliği (NBA) ile ortaklıklarına ve liglerin ilişkilerine açıklamalarda bulunurken, FIBA'nın herkesin yanında olduğunu belirtti.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Genel Sekreteri Andreas Zagklis, pandemi sürecinden, Amerikan Ulusal Basketbol Birliği (NBA) ile ortaklıklarına ve liglerin ilişkilerine açıklamalarda bulunurken, FIBA'nın herkesin yanında olduğunu belirtti.

Andreas Zagklis, pandemi sürecine ilişkin, "Zor zamanlarda herkes kendini daha güvende hissettiği ortamı arar. ve pandeminin ilk günlerinden beri biz bu konumdaydık. Basketbol camiasının bizi aradığı yerde. FIBA için federasyonların, liglerin, herkesin doğal alanı diyebilirim. Bu süreçte eylemlerimizle konuştuk. Tüm turnuvalar için küresel bir protokol yapan ilk spor bizdik, 5 kıtada eleme oynayan ilk spor bizdik, 2020 yılının Kasım ayında binden fazla sporcu seyahat etti ve kimse hastalanmadı. Eurobasket, Amerika, Afrika ve Asya Kupası elemelerinde oynadılar. Bütün bunlar bizi daha da güçlendirdi ve bence tüm bunların, spor hareketinin liderlerinden biri olarak, organizasyonumuzun güvenilirliğini artırdığına şüphe yok. Pandemi sürecinde gerçekleşen eylemlerin çoğunda FIBA öndeydi. Aynı zamanda düşünüyorum ve yavaş yavaş bunu görmeye başlıyoruz, basketbol ailesinin üyeleri de birbirine daha da yaklaştı. Geçmişte yaşanan sorunların pandemide göreceleştirilebileceğini anladık" dedi.

"AVRUPA'DAKİ TAKIMLARIN NEREYE GİTTİĞİNİ ANLAMAMIZ GEREKİYOR"

Zagklis, "Hiçbir sır saklamadan, herkesin gelecek stratejisini masaya yatırdığı ve nereye gidebileceklerini diğerleriyle birlikte görmesi gereken bir ortamda yapılacak her toplantının gerçekleşmesi gerektiğine inanıyorum. NBA ile stratejik bir ortaklığımız var. FIBA Genel Kurulu raporlarında her zaman NBA ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile FIBA'nın iki stratejik ortağı olarak atıfta bulunuyorum, çünkü IOC ile Olimpiyat Oyunları ve basketbolun oradaki konumu için çok kesin bir stratejik birlikteliğe sahibiz. NBA ile ise sporu dünya çapında büyütmek için stratejik bir ortaklığımız var. Başından beri söylediğim gibi, Avrupa'daki kulüplerimizin, takımlarımızın nereye gittiğini anlamamız ve stratejileri birleştirmeye çalışmamız gerekiyor. Geleceğimiz bu. Stratejik birlikteliğin gelecek olduğuna şüphe yok. Çünkü sadece bir birlik olursa pazarın pastası büyür ve ancak bir arada yaşama yoluyla takvim konusunda sağduyuya sahip olabileceğimize şüphe yok. Senaryolar hakkında yorum yapmak istemiyorum. Çok net bir açıklama yaptım. Yapılan toplantıların iyi bir atmosferde gerçekleştiğini ve artık işimizin bu güzel ortamda konuşulanları ileriye taşımak ve çözüm bulmak olduğunu düşünüyorum. Ne taraftarlarımız ne de federasyonlarımız için senaryo geliştirmenin iyi olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.

"FIBA HERKES İÇİN BURADA"

Avrupa basketbolunun bir araya gelmesine ön ayak olmanın kendisini gururlandırıp gururlandırmadığı sorusu üzerine ise Zagklis, "Ben bunu kişisel olarak algılamıyorum ve alçakgönüllülükten de bahsetmiyorum, gerçekten kurumsal olarak söylüyorum. Bunun için mücadele etmekten çekinmiyoruz. Federasyonlar arasında harika bir sempati görüyorum, federasyonların ligler ile giderek artan iş birliğini görüyorum, bu beni çok mutlu ediyor ve aynı zamanda kulüpler arasında, ister EuroLeague'de ister başka bir ligde oynasınlar, çok daha iyi bir iletişim derecesi görüyorum. Elemeler için milli takım maçlarının başlamasına ve Dünya Kupası'nın yeni turuna çok yakın olduğumuz için bu bizim için çok önemli. Şunu da söylemek lazım, bence takımların hepsi ne aradığını ve FIBA'nın her zaman yanlarında olduğunu da çok iyi biliyorlar. Bunu kamuoyuna söylemekte bir sakınca görmüyorum: FIBA herkes için burada" açıklamasını yaptı.

-İHA-

FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis: FIBA herkes için burada

Amerika Birleşik Devletleri, basketbol, Pandemi, Kasım, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis: 'FIBA herkes için burada' - Son Dakika


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