Son Dakika Haberleri: Spor Galatasaray Kafilesi Bursa'ya Geldi

Spor Galatasaray Kafilesi Bursa'ya Geldi

1 saat önce

Galatasaray kafilesi Bursa'ya geldiGürkan DURAL - Serhan TÜRK / BURSA, (DHA) - Bursaspor ile ligde yarın karşılaşacak olan Galatasaray kafilesi, Bursa'ya geldi.

Spor Galatasaray Kafilesi Bursa'ya Geldi, System.String[]
Galatasaray kafilesi Bursa'ya geldi

Gürkan DURAL - Serhan TÜRK/ BURSA, (DHA) - Bursaspor ile ligde yarın karşılaşacak olan Galatasaray kafilesi, Bursa'ya geldi. Kafilede sakatlıkları nedeniyle Fernando ve Yuto Nagatomo yer almadı.

Spor Toto Süper Lig'de yarın Bursaspor ile karşılaşacak olacak Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamlamasının ardından Bursa'ya hareket etti. Sarı kırmızılı kafile, yoğun güvenlik tedbirleri altında karayolu ile saat 18.00 sıralarında Bursa'da konaklayacağı otele gelirken, az sayıda taraftar da takımı karşıladı. Sarı kırmızılı kafile daha sonra otele yerleşerek maç saatini beklemeye başladı. Kafilede sakatlıkları bulunan Fernando ve Yuto Nagatomo ise yer almadı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in belirlediği kamp kadrosunda ise şu isimler yer alıyor:

Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Konstantinos Mitroglou, Semih Kaya, Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Marcos Teixeira, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.

Yarın saat 19.00'da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak maçta Galatasaray, Bursaspor'un konuğu olacak.

(FOTOĞRAFLI)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 08:27 Kaynak: DHA

DHA, Bursaspor, Galatasaray, Bursa, Güncel
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