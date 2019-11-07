Son Dakika Haberleri: Spor hamdi elcuman iyi bir başlangıç oldu, umarım devamı gelecek
Son Dakika Güncel Spor hamdi elcuman iyi bir başlangıç oldu, umarım devamı gelecek

Spor hamdi elcuman iyi bir başlangıç oldu, umarım devamı gelecek

8 saat önce

SPOR Hamdi Elcuman İyi bir başlangıç oldu, umarım devamı gelecekSamet Aybaba ayrılmak istediğini söyledi, biz de anlayışla karşıladıkTürk futbolunun içinde bulunduğu mali duruma köklü bir çözüm bulunması gerekiyorOlgucan KALKAN - Ali DANAŞ İSTANBUL, (DHA) - İstikbal Mobilya Kayserispor...

SPOR Hamdi Elcuman İyi bir başlangıç oldu, umarım devamı gelecek

Samet Aybaba ayrılmak istediğini söyledi, biz de anlayışla karşıladık

Türk futbolunun içinde bulunduğu mali duruma köklü bir çözüm bulunması gerekiyor

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ İSTANBUL, (DHA) - İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Hamdi Elcuman, Ben galibiyetlerin devamının geleceği kanaatindeyim, lige baktığımız zaman takımlar birbirine çok yakın. Kişi bazında ve takım bazında iyi oyuncularımız var. İyi bir başlangıç oldu umarım devamı gelecek dedi.

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Hamdi Elcuman, Kulüpler Birliği'nde yeni başkanın seçilmesi için yapılan olağanüstü toplantı sonrası Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe maçındaki galibiyete iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Hamdi Elcuman, Biz bu patlamayı çok önceden bekliyorduk ama takım bir türlü yerine oturmamıştı. Sezon başından beri süren problemler vardı. Onları çok hızlı çözme gayreti içine girdik, çok şükür ki çözdük. Bülent Uygun hocamızla ilk galibiyeti aldık. Ben galibiyetlerin devamının geleceği kanaatindeyim, lige baktığımız zaman takımlar birbirine çok yakın. Kişi bazında ve takım bazında iyi oyuncularımız var. İyi bir başlangıç oldu umarım devamı gelecek şeklinde konuştu.

Hamdi Elcuman, 17 günlük kısa bir süre sarı-kırmızılı kulüpte görev yaptıktan sonra istifa eden teknik direktör Samet Aybaba hakkında şunları söyledi

Samet hoca bize ayrılmak istediğini belirtti. Çeşitli sebepler de söyledi, biz de anlayışla karşıladık. Kendisi istifa etti biz de yönetim kurulu olarak kabul ettik.

TÜRK FUTBOLUNUN İÇİNDE BULUNDUĞU MALİ DURUMA KÖKLÜ BİR ÇÖZÜM BULUNMASI GEREKİYOR

Türk futbolunun içinde bulunduğu mali durumun çok ciddi boyutta olduğunu belirten Elcuman, Türk futbolunun mali olarak bu içinde bulunduğu sıkıntılı durum artık çok büyük boyutlara varıyor. Buna çok köklü bir çözüm bulunması gerekiyor. Biz Anadolu kulüpleri ayrı bir sıkıntı da diğer dört büyük kulüplerimiz de sıkıntı çekiyorlar. Konuştuğumuz konulardan biri de hep bu oluyor. Mali sıkıntılar, futbolcuların maaşların ödenmesi. Biz de sürekli gelir kaynağı yaratmaya çalışıyoruz. Bunu elde ettikçe de futbolcularımıza ödeme yapıyoruz. İllaki herkes maaşını alırsa iyi hisseder ama takımın moral motivasyonu gerçekten iyi seviyedeydi. Hem büyük bir kulübe karşı oynamanın motivasyonu hem de yeni bir hocanın etkisi oldu. Çocuklarla konuştuk ve neticesinde galip gelmeyi başardık şeklinde konuştu.

Spor hamdi elcuman iyi bir başlangıç oldu, umarım devamı gelecek

İstikbal Mobilya, Samet Aybaba, Kayserispor, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:49 Kaynak: DHA
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