SPOR Jimmy Durmaz Cuma günkü maça odaklanmalıyız
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SPOR Jimmy Durmaz Cuma günkü maça odaklanmalıyızÇok çalışmaya devam edeceğizHepimiz bir olacağızSerhan TÜRK FLORANSA (DHA) - Galatasaray'ın Fiorentina'ya 4-1 mağlup olduğu hazırlık maçının ardından sarı kırmızılı takımın yeni transferlerinden Jimmy Durmaz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
SPOR Jimmy Durmaz Cuma günkü maça odaklanmalıyız Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 01:04 Kaynak: DHA
Çok çalışmaya devam edeceğiz
Hepimiz bir olacağız
Serhan TÜRK FLORANSA (DHA) - Galatasaray'ın Fiorentina'ya 4-1 mağlup olduğu hazırlık maçının ardından sarı kırmızılı takımın yeni transferlerinden Jimmy Durmaz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Floransa'da havanın çok sıcak olduğunu söyleyen Jimmy Durmaz, Bugün çok sıcaktı. Böyle bir havada oynamak çok zor. İyi bir performans sergileyemedik, maçı kaybettik. Ama şimdi cuma günkü maça odaklanmalıyız. Bu gece döneceğiz ve cuma günkü maça odaklanacağız dedi.
ÇOK ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Tüm kulvarda mücadele edeceklerini söyleyen Jimmy, Çok çalışmaya devam edeceğiz. Milli araya kadar 3 maçımız var. Cuma günü kazanacağız ve galibiyet serisi yapacağız. Süper Kupa'yı kazanarak iyi başladık. Umarım maçları kazanmaya ligde devam edeceğiz ifadelerini kullandı.
HEPİMİZ BİR OLACAĞIZ
Deneyimli oyuncu son olarak Galatasaray'daki ortama yönelik gelen soruya, Harika bir aile, herkes harika burada. Büyük bir aileyiz, aile olarak çalışmaya devam edeceğiz. Bu sezon birçok maçımız var. Buna herkes dahil. Hepimiz bir olacağız. Problem yok yanıtını verdi.
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