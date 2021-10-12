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Kocaeli Spor Şurası ve Çalıştayı başladı - Son Dakika

Kocaeli Spor Şurası ve Çalıştayı başladı

12.10.2021 14:07

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Spor Master Planı çalışmalarına temel oluşturması amacıyla düzenlenen Kocaeli Spor Şurası ve Çalıştayı başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Spor Master Planı çalışmalarına temel oluşturması amacıyla düzenlenen Kocaeli Spor Şurası ve Çalıştayı başladı.

Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi'nde düzenlenen organizasyonun açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, salgına rağmen son dönemde sporla ilgili 30'ün üzerinde etkinlik gerçekleştirildiğini ve 116 milyon liralık spor tesisi yapıldığını söyledi.

"Sanayi kenti" olarak anılan Kocaeli'nin, sporun da başkenti olmasını hayal ettiklerini dile getiren Büyükakın, "Aslında bugün burada bir mimari tasarlayacağız. Kocaeli'nin spor geleceğini tasarlarken hangi branşlarda nasıl bir eğitim verilmesi gerektiğinden hangi tesislerin yapılması gerektiğine, bu tesislerin şehre nasıl yayılmasına gerektiğini ele alacağız." diye konuştu.

Büyükakın, belediye olarak Kocaeli'de spora her alanda verdikleri desteğin artarak devam ettiğini vurgulayarak, "Kocaeli geçmişte dünyaya nam salmış sporcular yetiştirdi. Bugün de dünyada ve Avrupa'da söz sahibi sporculara sahibiz. Gelecekte de Kocaeli'den yeni şampiyonların yetişmesi için spor şurasının büyük önem ve değer taşıdığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Tokyo Olimpiyat Oyunlarında Türkiye'ye karatede ilk madalyasını kazandıran milli sporcu Eray Şamdan ise sportif başarının elde edilmesinde sporculara verilen desteğin önemine değindi.

Konuşmaların ardından spor yöneticileri, antrenörler, hakemler, sporcular, aile temsilcileri ile kamu kurumlarının yetkilileri ortak masa toplantısında "Kocaeli Kent Yaşamı ve Spor", "Spor Eğitimi", "Okul Sporları ve Altyapı", "Kamu Spor Yatırımları ve Özel Spor İşletmeleri", "Spor Turizmi, "Doğa Sporları, Su Sporları, Salon Sporları", "Engelliler ve Spor", "Spor Kulüpleri (Futbol- Kocaelispor)" ve "E-spor" konularını ele alacak.

Bugün tamamlanacak çalıştayda elde edilen veriler ışığında alanında uzman bilim insanları tarafından Kocaeli Spor Master Planı hazırlanacak.

Kocaeli Spor Şurası ve Çalıştayı başladı
Kocaeli Spor Şurası ve Çalıştayı başladı
Kocaeli Spor Şurası ve Çalıştayı başladı
Kocaeli Spor Şurası ve Çalıştayı başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Kongre Merkezi, Tahir Büyükakın, Kocaeli, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli Spor Şurası ve Çalıştayı başladı - Son Dakika


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