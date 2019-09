SPOR Konyaspor'da çifte imza

Tolga YANIK KONYA (DHA) - Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Gürcü futbolcu Levan Shengelia ile 2+1 yıllık, kaleci Ozan Can Oruç ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Birinci transfer döneminin bitimine saatler kala Konyaspor, iki futbolcuyla sözleşme imzaladı. Yeşil beyazlılar daha önce anlaşmaya vardığı 23 yaşındaki Gürcü futbolcu Levan Shengelia ve Altınordu'nun 19 yaşındaki genç kalecisi Ozan Can Oruç ile sözleşme imzaladı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda gerçekleştirilen imza töreninde kulüp menajeri Seçkin Özdil ve futbolcular hazır bulundu.

Kendisini yeşil beyazlı ekibe bağlayan 2+1 yıllık sözleşmeye imza atan Levan Shengelia, şunları söyledi 'Konya'ya geldiğim andan itibaren hem tesislerden hem de stadyumdan inanılmaz etkilendim. Büyüleyici bir atmosferin beni beklediğini tahmin edebiliyorum. Transferin hemen öncesinde milli takıma davet edildim. Bunun için de ayrıca heyecanlıyım. Milli maçların ardından hemen Konya'ya geleceğim ve çalışmalara başlayacağım. Burada bana son derece sıcak bir karşılama yapıldı. Bunun için de ayrıca teşekkür ederim. Bundan sonra tek hedefim Konyaspor'a en üst seviyede faydalı olmak. Taraftarlarımıza selamlarımı gönderiyorum ve onların karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum' dedi. Levan Shengelia, 19 numaralı formayı giyecek.

BÜYÜK BAŞARILARA İMTA ATMAK İSTİYORUM

Genç kaleci Ozan Can Oruç ise Konyaspor forması altında büyük başarılara imza atmak istediğini söyledi. Ozan Can Oruç, 'Konyaspor'a imza attığım için çok mutluyum ve heyecanlıyım. Bugün burada 5 yıllık bir sözleşmeye imza attık. İnşallah elimden gelen gayreti gösterip camiamızla birlikte büyük başarılara imza atmak istiyorum. Serkan ağabey, Ertuğrul ağabey her ikisi de çok deneyimli tecrübeli ve çok özel kaleciler. Onlardan çok şey öğreneceğim. Kaleci antrenörümüz Murat Öztürk hocamız ile de kendimi çok daha geliştireceğime eminim. Bu transferde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum' dedi.

Kendisini yeşil beyazlı ekibe bağlayan 5 yıllık sözleşmeye imza atan genç kaleci, 35 numaralı formayı giyecek.