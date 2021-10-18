Üye Girişi
Luiz Gustavo: "Bunlara sebep olan hakemin yerinde olmak istemezdim" - Son Dakika

Luiz Gustavo: "Bunlara sebep olan hakemin yerinde olmak istemezdim"

18.10.2021 14:07
Luiz Gustavo:

Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo, "Bir futbol profesyoneli olarak dünkü maç boyunca ve sonrasında yaşananları gördüğümde, bunlara sebep olan hakemin yerinde olmayı asla istemezdim" dedi.

Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo, "Bir futbol profesyoneli olarak dünkü maç boyunca ve sonrasında yaşananları gördüğümde, bunlara sebep olan hakemin yerinde olmayı asla istemezdim" dedi.

Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo, Trabzonspor maçının hakemi Ali Şansalan'ın yönettiği maç ve sonrasında yaşanılanlar hakkında açıklamalarda bulundu. Kendilerine karşı çok gergin ve stresli bir hakem yönetimi yaşadıklarını belirten Gustavo, "Hakemliğin doğası gereği iki tarafa eşit olması gereken ancak maç içerisinde öyle olduğunu ne yazık ki hissedemediğimiz bir maç oldu. Aynı pozisyonlarda bambaşka yaklaşımlar gördük, kırmızı karta sebep olan pozisyona değinmeyeceğim dahi... Ben daha önce, kariyerim boyunca bir hakemin maç içerisinde bir takımın oyuncularına karşı bu kadar gergin göründüğü bir yaklaşımı hiç yaşamadım" diye konuştu.

"BÖYLE BİR ŞEYİ İLK KEZ GÖRÜYORUM"

Kariyerinde bir ilki yaşadığını dile getiren Gustavo, "Maç sonunda takım da sinirle ve tepkiyle bunu sorguluyordu. Onlara da anlattım. Ben de şaşkınım, böyle bir şeyi ilk kez görüyorum ancak ne olursa olsun mücadeleye devam edeceğiz. Bu formanın karşılığı şampiyonluk için herkesle her şeyle mücadele ise onu da yapmak zorundayız. Ben işine saygı duyan, her zaman kurallar çerçevesinde yaşayan bir futbol profesyoneliyim. Bir futbol profesyoneli olarak dünkü maç boyunca ve sonrasında yaşananları gördüğümde, bunlara sebep olan hakemin yerinde olmayı asla istemezdim. Bir insanın kariyeri için unutulmayacak, zedeleyici olaylar zinciri oldu bu maç. Tüm ülke, milyonlarca insan her şeyi gördü" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Luiz Gustavo: Bunlara sebep olan hakemin yerinde olmak istemezdim

Ali Şansalan, Luiz Gustavo, Trabzonspor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Luiz Gustavo: 'Bunlara sebep olan hakemin yerinde olmak istemezdim' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yüksek doz eroinden fenalaşan Ecem'e limon suyu enjekte eden zanlı, 5 yıl ceza aldı 14:30 Yüksek doz eroinden fenalaşan Ecem'e limon suyu enjekte eden zanlı, 5 yıl ceza aldı Bikinili fotoğrafını paylaşan İrem Derici'ye erkek takipçisinden dikkat çeken yorum: Birinci sınıf silikon 14:24 Bikinili fotoğrafını paylaşan İrem Derici'ye erkek takipçisinden dikkat çeken yorum: Birinci sınıf silikon Ali Şansalan, sakin yapısıyla tanınan Luiz Gustavo'yu da çıldırttı: Hayatımda bunun gibisini görmedim 14:15 Ali Şansalan, sakin yapısıyla tanınan Luiz Gustavo'yu da çıldırttı: Hayatımda bunun gibisini görmedim
Vitor Pereira, Ali Şansalan'a 'beyinsiz' mi dedi? Gündem olan harekete cevap geldi 14:01 Vitor Pereira, Ali Şansalan'a 'beyinsiz' mi dedi? Gündem olan harekete cevap geldi Teknik direktör olmasına rağmen şutları konuşuluyor! Emre Belözoğlu'nun golü ağızları açık bıraktı 13:45 Teknik direktör olmasına rağmen şutları konuşuluyor! Emre Belözoğlu'nun golü ağızları açık bıraktı Son Dakika! Selçuk Bayraktar'ın babası, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar yaşamını yitirdi 12:57 Son Dakika! Selçuk Bayraktar'ın babası, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanı Kararı ile Bilecik'te 6 milyar dolarlık altın rezervi bulunan alan kamulaştırılıyor 12:33 Cumhurbaşkanı Kararı ile Bilecik'te 6 milyar dolarlık altın rezervi bulunan alan kamulaştırılıyor Yanlış iğne yapılan kadın öldü! Doktor hemşireyi, hemşire ise doktoru suçladı 12:08 Yanlış iğne yapılan kadın öldü! Doktor hemşireyi, hemşire ise doktoru suçladı

Son Dakika Haberleri
14:26 İzmit Körfezi'nde kıyıya vuran binlerce ölü denizanası vatandaşları endişelendi
14:23 Bikinili fotoğrafını paylaşan İrem Derici'ye erkek takipçisinden dikkat çeken yorum: Birinci sınıf silikon
14:14 Ali Şansalan, sakin yapısıyla tanınan Luiz Gustavo'yu da çıldırttı: Hayatımda bunun gibisini görmedim
14:02 Sedat Peker'e, Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nden tutuklama kararı çıktı
14:00 Vitor Pereira, Ali Şansalan'a 'beyinsiz' mi dedi? Gündem olan harekete cevap geldi
13:56 Son Dakika! Selçuk Bayraktar'dan yaşamını yitiren babası Özdemir Bayraktar'a duygusal veda: Rehberim Hakk'ın rahmetine yürüdü
13:44 Teknik direktör olmasına rağmen şutları konuşuluyor! Emre Belözoğlu'nun golü ağızları açık bıraktı
13:21 72 yaşında hayatını kaybeden Türk SİHA'larının öncü ismi Özdemir Bayraktar kimdir?
13:18 F.Bahçeli Osayi, soyunma odasından Türk hakemlerine küfür etti
13:17 Otomobil fiyatlarına dövizdeki yükseliş sebebiyle 60 bin TL'lik vergi farkı eklenecek
Kurtlar Vadisi dizi çekimini andıran takı töreni! Onlarca konuğun olduğu düğüne havaya ateş ederek geldiler Kurtlar Vadisi dizi çekimini andıran takı töreni! Onlarca konuğun olduğu düğüne havaya ateş ederek geldiler         
14:31
İzmit Körfezi'nde kıyıya vuran binlerce ölü denizanası vatandaşları endişelendi İzmit Körfezi'nde kıyıya vuran binlerce ölü denizanası vatandaşları endişelendi         
14:27
Bu balı toplamak için 150 metre yükseğe tırmanıyor, kilosu bin lira! Cumhurbaşkanı'na hediye edecek Bu balı toplamak için 150 metre yükseğe tırmanıyor, kilosu bin lira! Cumhurbaşkanı'na hediye edecek         
14:19
Sedat Peker'e, Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nden tutuklama kararı çıktı Sedat Peker'e, Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nden tutuklama kararı çıktı         
14:02
Son Dakika! Selçuk Bayraktar'dan yaşamını yitiren babası Özdemir Bayraktar'a duygusal veda: Rehberim Hakk'ın rahmetine yürüdü Son Dakika! Selçuk Bayraktar'dan yaşamını yitiren babası Özdemir Bayraktar'a duygusal veda: Rehberim Hakk'ın rahmetine yürüdü         
13:57
72 yaşında hayatını kaybeden Türk SİHA'larının öncü ismi Özdemir Bayraktar kimdir? 72 yaşında hayatını kaybeden Türk SİHA'larının öncü ismi Özdemir Bayraktar kimdir?         
13:21
Aynı evde yaşadığı müstakbel damadıyla birliktelik yaşayan kadın, evlilik kararı aldı Aynı evde yaşadığı müstakbel damadıyla birliktelik yaşayan kadın, evlilik kararı aldı         
12:43
Vatandaşa saldıran sokak köpekleri, 300 bin lira değerindeki tayı telef etti Vatandaşa saldıran sokak köpekleri, 300 bin lira değerindeki tayı telef etti         
12:09
Annesi Defne Samyeli destekliyor! Derin Talu, sahil kenarında yırtmaçlı elbisesiyle cesur pozlar verdi Annesi Defne Samyeli destekliyor! Derin Talu, sahil kenarında yırtmaçlı elbisesiyle cesur pozlar verdi         
11:57
Sosyal medya fenomeni Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti Sosyal medya fenomeni Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti         
11:23
Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor         
11:19
Dota 2 The International'ın 18 milyon dolarlık ödülünün kazanı Team Spirit oldu Dota 2 The International'ın 18 milyon dolarlık ödülünün kazanı Team Spirit oldu         
10:44
Fabrikadan çıktığı gibi duran Tofaş'a fiyat biçilemiyor Fabrikadan çıktığı gibi duran Tofaş'a fiyat biçilemiyor         
10:39
Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı         
10:28
Binlerce emeklinin beklediği haber! Yüzde 8,46 zam şimdiden göründü Binlerce emeklinin beklediği haber! Yüzde 8,46 zam şimdiden göründü         
10:16
Enflasyonun tersine gidiyor! Geçen yıl 50 liraya satılan ceviz, bu yıl 20 liraya düştü Enflasyonun tersine gidiyor! Geçen yıl 50 liraya satılan ceviz, bu yıl 20 liraya düştü         
09:36
Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2021 14:35:33. #1.11#
SON DAKİKA: Luiz Gustavo: "Bunlara sebep olan hakemin yerinde olmak istemezdim" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement