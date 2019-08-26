SPOR Manş Denizi'nde iki gün arayla büyük başarı

Enver ALAS İSTANBUL,(DHA) -

Denizcilerin 'Everest'i olarak adlandırılan Manş Denizi'ni tek başına geçen Emre Deliveli, bundan iki gün sonra, 3 kadın yüzücü arkadaşı ile birlikte bu kez takım halinde Manş'ı üst üste ikinci kez yüzerek geçti.

Türk yüzücüler Emre Deliveli, Deniz Kayadelen ve Yasemin Bagana ile İran vatandaşı Raha Akhavan'dan oluşan 4 kişilik ekip, dün İngiltere ile Fransa arasındaki 34 kilometrelik parkuru takım halinde 11 saat 41 dakikada tamamladı. Yerel saat ile 0430'da, İngiltere'nin Dover şehrinden başlayan zorlu maratonda yer alan 4 sporcu, birer saat aralıklarla yüzdü. Ekip, önemli parkuru sorunsuz bir şekilde tamamlayarak Fransa'nın Cap Griz Nez kıyılarına çıktı. Takım içindeki tek erkek yüzücü olan Emre Deliveli, önceki gün tek başına yüzerek geçtiği Manş Denizi'ni bu kez takım halinde yüzerek geçti.

İki gün arayla büyük bir başarıya imza atan Emre Deliveli, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) şu değerlendirmelerde bulundu Solo geçiş sonrası vücudumun her tarafı ağrıyordu. Ancak yine de takım arkadaşlarımı yalnız bırakmamak için acıya katlanıp yüzdüm. Solo yüzüşümde beni deteskleyen takım arkadaşlarımla yüzmek benim için çok güzül bir duyguydu.

KAYADELEN TAKIM RUHU VE DAYANIŞMASI

Takımın başarılı yüzücülerinden Deniz Kayadelen ise kariyerinde çok sayıda ulusal ve Uluslararası etkinliklerde Türkiye'yi başarıyla temsil etti. Manş Denizi'ni yüzerek geçmenin kendisi için çocukluk hayali olduğunu belirten Kayadelen, takım halinde çok önemli bir başarıyı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Kayadelen, Manş'da karanlıkta yüzmeye başladık. Manş'ın derin suları içimi ürpertse de o anda korkularımla mental anlamda mücadele edip, devam ettim. Takım ruhu ve dayanışması bambaşka bir deneyim. Birbirimize hem destek olduk hem atılan her kulaç ile kenetlendik. Bu yolculuk bize bir çok hayat dersi verdi. Bunun bir parçası olmaktan çok mutluyum. Takım arkadaşlarıma ve Manş'daki antrenörümüz Kamil Resa Alsarana'ya çok tesekkür ederim dedi.

29 TEMMUZ'DA KUZEY KANALI'NI YÜZEREK GEÇTİLER

Öte yandan aynı isimlerden oluşan takım, 29 Temmuz'da da dünyanın en önemli ve zor parkurlarından biri olarak kabul edilen İrlanda ile İskoçya arasındaki Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçmişti.