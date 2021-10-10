Üye Girişi
SPOR Merih Demiral: Dünya Kupası'na katılacağımıza inancım tam - Son Dakika

SPOR Merih Demiral: Dünya Kupası'na katılacağımıza inancım tam

10.10.2021 19:21

Merih Demiral: Dünya Kupası'na katılacağımıza inancım tam"Milli takım için en iyisini yapmaya çalışıyoruz""İnşallah o talihsizliği kırıp, yarın buradan 3 puanla ayrılırız"SERHAN TÜRK / RİGA-LETONYA,(DHA)- Milli futbolcu Merih Demiral, "Çok daha iyi olacağımıza inanıyorum.

Merih Demiral: Dünya Kupası'na katılacağımıza inancım tam

"Milli takım için en iyisini yapmaya çalışıyoruz"

"İnşallah o talihsizliği kırıp, yarın buradan 3 puanla ayrılırız"

SERHAN TÜRK/ RİGA-LETONYA,(DHA)- Milli futbolcu Merih Demiral, "Çok daha iyi olacağımıza inanıyorum. Pozitif bakmaya çalışıyoruz. En iyi sonuçları almak istiyoruz. Dünya Kupası'na da katılacağımıza inancım tam" diye konuştu.

A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 8'inci maçında yarın Letonya'nın konuğu olacak. Karşılaşma öncesinde savunmanın önemli isimlerinden Merih Demiral, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli forma ile çıktıkları her maçta en iyisini yapmaya çalıştıklarını ifade eden Merih Demiral, "Geçmişte çok iyi performanslar sergiledik. Hem takım hem de bireysel olarak. Geçmişe değil, geleceğimize bakmaya çalışıyoruz. Anı ve geleceği yaşamak istiyoruz. Performans düşüklükleri arada oluyor. Hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İnşallah özlediğimiz günlere geri döneriz. Yarın için de bu geçerli. Çıktığımız her maçta bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ TAKIM İÇİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Hiçbir maçı kolay görmediklerini söyleyen Merih Demiral, "Her zaman motivasyonumuz var. Hiçbir zaman, hiçbir maçı kolay görmüyoruz. Kötü zamanlar geçiriyoruz. İstemediğimiz performanslar çıkabiliyor. Dışardan gelen tepkiler de oluyor. Bunları da dikkate almaya çalışıyoruz. Biz de çok üzülüyoruz. İçeride güzel bir ortam var. Herkes birbiri için oynuyor. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bazen formsuzluk olabiliyor. Milli takım için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Kalan 3 maçta da bunu göstereceğimize inanıyorum. İnşallah Dünya Kupası'na da katılırız" şeklinde konuştu.

"DÜNYA KUPASI'NA KATILACAĞIMIZA İNANCIM TAM"

Daha önce alınan kötü sonuçlarda herkesin sorumluluğunun olduğuna dikkat çeken Demiral, "Sorumluluk hepimizde. İçeride oynayan kim varsa hepimiz bu sorumluluğu alıyoruz. Taktik kısmını hocamız açıklayacaktır. Kendi taktik anlayışını bize yansıtmaya çalışıyor. Bu da hemen olacak bir şey değil. Bir anda oldu her şey. 5 ay da kötü süreçler yaşadık. Hem hoca hem de Hamit ağabey bize yardımcı oluyor. Hamit ağabey kariyerli bir futbolcu. Tecrübelerini bize aktarıyor. Bizimler 1'e 1 ilgileniyor. Hocamız da kendi mantalitesini bize yansıttığı taktirde çok daha iyi olacağımıza inanıyorum. Pozitif bakmaya çalışıyoruz. En iyi sonuçları almak istiyoruz. Dünya Kupası'na da katılacağımıza inancım tam" diye konuştu.

"İNŞALLAH O TALİHSİZLİĞİ KIRIP, YARIN BURADAN 3 PUANLA AYRILIRIZ"

Türkiye ile Letonya arasında oynanan son 5 maçın beraberlikle sonuçlanması sorulan Merih Demiral, sözlerini şöyle noktaladı: "Bu onlar için büyük bir şans. Yarınki maçı kazanmak istiyoruz. 3 puanı istiyoruz. Rakibimizi 6 maçtır yenemiyor olabiliyor. Yarın en iyisini yapmaya çalışacağız. İnşallah o talihsizliği kırıp, yarın buradan 3 puanla ayrılırız."

merih demiral, Dünya Kupası, Letonya, Milli, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Merih Demiral: Dünya Kupası'na katılacağımıza inancım tam - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Nihal Yalçın, konuşması sırasında tavırları tepki çeken Tamer Karadağlı'yı taklit etti 19:26 Nihal Yalçın, konuşması sırasında tavırları tepki çeken Tamer Karadağlı'yı taklit etti Kolombiya'dan Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 5 ton kokainle ilgili Narkotik'ten açıklama 19:08 Kolombiya'dan Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 5 ton kokainle ilgili Narkotik'ten açıklama Cansız beden ihbarı için kazılan çukurdan köpek ölüsü çıktı 18:42 Cansız beden ihbarı için kazılan çukurdan köpek ölüsü çıktı
KONDA Başkanı Bekir Ağırdır: Sistem değişikliği için muhalefetin en az 33 milyon oy alması lazım 17:35 KONDA Başkanı Bekir Ağırdır: Sistem değişikliği için muhalefetin en az 33 milyon oy alması lazım Tren soymak isteyen 8 soyguncu, yataklı vagonda yatan kadına sırayla tecavüz etti 17:19 Tren soymak isteyen 8 soyguncu, yataklı vagonda yatan kadına sırayla tecavüz etti İstanbul'daki taksi soruna İlber Ortaylı'da tepki gösterdi: İnsanlar evlerine gidemiyor 16:25 İstanbul'daki taksi soruna İlber Ortaylı'da tepki gösterdi: İnsanlar evlerine gidemiyor
Mehmetçik göz açtırmadı! Türkiye sınırındaki 300 kilometrelik terör tüneli yok edildi 15:23 Mehmetçik göz açtırmadı! Türkiye sınırındaki 300 kilometrelik terör tüneli yok edildi MHP lideri Devlet Bahçeli, dikkat çeken 14:41 MHP lideri Devlet Bahçeli, dikkat çeken "bölücü kebapçılar" sözleri üzerine canlı yayında açıklama yaptı

Son Dakika Haberleri
18:50 Günay Musayeva, göğüs küçültme ameliyatı sonrası yeni fiziğiyle Paris Fashion Week'te gündem oldu
18:41 Cansız beden ihbarı için kazılan çukurdan köpek ölüsü çıktı
18:40 Daum, Stefan Kuntz'la yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı: Tam bir intihar görevi
18:21 Beşiktaşlı Batshuayi'yi üzdüler! İtalya, Uluslar Ligi'nde bronz madalya kazandı
17:50 43 yaşındaki Mine Tugay, yaza veda videosuyla takipçilerini mest etti
17:49 "Ofsaytı kaldıracağız" diyen Mustafa Sarıgül'den bir vaat de muhtarlara geldi: Belediye başkanı gibi maaş alacaklar
17:32 FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor
17:25 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasındaki son 24 saatte yaşanan olaylar
17:21 Lewis Hamilton'dan büyük isyan: Size dedim, beni rahat bırakın yarışı alabilirdik
17:20 Tepki toplayan yasak! Kadınların televizyonda pizza yemesini engellediler
9 yıl önce kaybolan 2 kardeşin cansız bedeninin hobi bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı! 3 şüpheli sorguda itiraf etti 9 yıl önce kaybolan 2 kardeşin cansız bedeninin hobi bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı! 3 şüpheli sorguda itiraf etti         
19:27
Dünya Kupası şansını zora sokan Milli Takım'da Merih Demiral: Takımdaki ortam gayet güzel Dünya Kupası şansını zora sokan Milli Takım'da Merih Demiral: Takımdaki ortam gayet güzel         
19:20
Günay Musayeva, göğüs küçültme ameliyatı sonrası yeni fiziğiyle Paris Fashion Week'te gündem oldu Günay Musayeva, göğüs küçültme ameliyatı sonrası yeni fiziğiyle Paris Fashion Week'te gündem oldu         
18:50
Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması: En uygun şartlar nerede oluşursa orada olacağız Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması: En uygun şartlar nerede oluşursa orada olacağız         
18:22
FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor         
17:33
29 yaşındaki futbolcu büyük bunalımda! Neymar'dan futbolu bırakma sinyali geldi 29 yaşındaki futbolcu büyük bunalımda! Neymar'dan futbolu bırakma sinyali geldi         
16:28
Şeyma Subaşı bu kez sansür yapmadı! Mısırlı sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaştı Şeyma Subaşı bu kez sansür yapmadı! Mısırlı sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaştı         
15:25
Öğretmenden market çalışanına taciz! Kapının altından sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli not yolladı Öğretmenden market çalışanına taciz! Kapının altından sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli not yolladı         
14:42
Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye girdi! Genç kadın o anda kalp krizi geçirdi Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye girdi! Genç kadın o anda kalp krizi geçirdi         
14:38
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Ferdi Kadıoğlu gündemde Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Ferdi Kadıoğlu gündemde         
14:25
Dünyada sadece 3 yerde var! Genç girişimci babasıyla birlikte keşfettiği Delice tuzunu 11 ülkeye ihraç ediyor Dünyada sadece 3 yerde var! Genç girişimci babasıyla birlikte keşfettiği Delice tuzunu 11 ülkeye ihraç ediyor         
13:32
Markete gidenler raftaki notu görünce şaşkınlık yaşadı! İkinci sıvı yağı alınmalarına izin verilmedi Markete gidenler raftaki notu görünce şaşkınlık yaşadı! İkinci sıvı yağı alınmalarına izin verilmedi         
12:34
e-Devlet'ten yeni bir hizmet daha: Ad ve soyad düzeltilmesine ilişkin başvurular sistem üzerinden yapılabilecek e-Devlet'ten yeni bir hizmet daha: Ad ve soyad düzeltilmesine ilişkin başvurular sistem üzerinden yapılabilecek         
12:32
Herkes fotoğrafını çekmek için akın etti! Türkiye'de ilk defa görülen kuş türü büyük heyecan yarattı Herkes fotoğrafını çekmek için akın etti! Türkiye'de ilk defa görülen kuş türü büyük heyecan yarattı         
11:07
Nihal Yalçın'ın Altın Portakal'da yaptığı konuşma sırasında Tamer Karadağlı'nın davranışları geceye damga vurdu Nihal Yalçın'ın Altın Portakal'da yaptığı konuşma sırasında Tamer Karadağlı'nın davranışları geceye damga vurdu         
10:35
500 kişinin başvurusundan sadece eşini işe almış! İYİ Partili ismin tepki toplayan hareketi, teşkilatta toplu istifa yaşattı 500 kişinin başvurusundan sadece eşini işe almış! İYİ Partili ismin tepki toplayan hareketi, teşkilatta toplu istifa yaşattı         
10:05
İlk kez milli formayla sahaya çıkan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi İlk kez milli formayla sahaya çıkan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi         
17:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2021 19:52:23. #1.13#
SON DAKİKA: SPOR Merih Demiral: Dünya Kupası'na katılacağımıza inancım tam - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement