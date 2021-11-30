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SPOR SALONUNUN ÇATISI KUVVETLİ FIRTINADA ZARAR GÖRDÜ - Son Dakika

SPOR SALONUNUN ÇATISI KUVVETLİ FIRTINADA ZARAR GÖRDÜ

30.11.2021 16:34

DENİZLİ Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) yerleşkesindeki spor salonunun çatısı, kuvvetli fırtına nedeniyle hasar gördü.

DENİZLİ Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) yerleşkesindeki spor salonunun çatısı, kuvvetli fırtına nedeniyle hasar gördü. Çatıdaki alüminyum kaplamanın bir bölümü uçtu.

Pamukkale Üniversitesi Yerleşkesi içindeki PAÜ Arena Spor Salonu'nun çatısındaki alüminyum kaplama kuvvetli fırtına nedeniyle yerinden kalktı. Kaplamanın bir bölümü uçtu. Hasar gören çatı nedeniyle spor salonunun çevresinde güvenlik önlemi alındı. PAÜ Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün için spor salonundaki yapılacak olan dersler ve eğitimlere ara verildiği belirtildi.

SPOR SALONUNUN ÇATISI KUVVETLİ FIRTINADA ZARAR GÖRDÜ
SPOR SALONUNUN ÇATISI KUVVETLİ FIRTINADA ZARAR GÖRDÜ
SPOR SALONUNUN ÇATISI KUVVETLİ FIRTINADA ZARAR GÖRDÜ
SPOR SALONUNUN ÇATISI KUVVETLİ FIRTINADA ZARAR GÖRDÜ

Pamukkale Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR SALONUNUN ÇATISI KUVVETLİ FIRTINADA ZARAR GÖRDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR SALONUNUN ÇATISI KUVVETLİ FIRTINADA ZARAR GÖRDÜ - Son Dakika
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