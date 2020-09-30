Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde spor salonunun çatısına sıkışan güvercini itfaiyeciler kurtardı.
Taşköprü Yatılı Bölge Ortaokulunda okuyan 8. sınıf öğrencisi Barış Taha Yıldız'ın okul lojmanında beslediği güvercin, spor salonunun çatısına sıkıştı.
Okul müdürü İsmail Özüdoğru ve öğrenciler, Taşköprü Belediyesinden yardım istedi. Okula gelen belediye itfaiye ekipleri, güvercini çatıda sıkıştığı yerden kurtararak sahibi Barış Taha Yıldız'a teslim etti.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 20:57 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Spor salonunun çatısına sıkışan güvercini itfaiye kurtardı - Son Dakika