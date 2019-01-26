Son Dakika Haberleri: Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 3 - Tetiş Yapı Elazığspor: 0

Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 3 - Tetiş Yapı Elazığspor: 0

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Boluspor, sahasında Tetiş Yapı Elazığspor'u 3-0 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 3 - Tetiş Yapı Elazığspor: 0, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Boluspor, sahasında Tetiş Yapı Elazığspor'u 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

4. dakikada Umut Gündoğan'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Guido Koçer'in sert şutu üstten auta çıktı.

11. dakikada rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına sokulan Mustafa Durak'ın sert şutu ağlara gitti. 1-0

17. dakikada ceza sahasına yapılan ortada topa iyi yükselen Guido Koçer'in kafa şutu kaleciden geri döndü. Dönen topu takip eden Özgür Can Özcan'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

90. dakikada Guido Koçer'in ortasında topla buluşan Batuhan Altıntaş, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Mert Güzenge xx, Ahmet Şimşek xx, Muhammet Yumak xx

Boluspor: Gökhan Değirmenci xx, Mamadou Diarra xx, Umut Gündoğan xx, Billal Sebaihi xx (Yusuf Emre Gültekin dk. 68 x), Akabueze xx (Burak Asan dk. 68 x), Özgür Can Özcan xxx (Batuhan Altıntaş dk. 77 xxx), Guido Koçer xxx, Hayrullah Bilazer xx, Ümit Kurt xx, Burak Bekaroğlu xx, Mustafa Durak xxx

Yedekler: Gökhan Köstereli, Ufuk Budak, Mutlu Güler, Dimov

Teknik Sorumlu: Bahadır Kıyak

Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Doğan x, İdrissa Diarra x, Onur Alsu xx, Murathan Özen x (Enes Batın Kaplan dk. 72 x), Lamine Diarra xx, Hebat Alan xx, İzzet Topatar xx (Ahmet Can Aslan dk. 86 ?), Salih Polatdemir xx, Kadir Taşoğlu xx, Ömer Faruk Aydemir xx, Erhan Çınar x (Eren Çinkılıç dk. 46 x)

Yedekler: Ali Karataş, Yusuf Karataş, Ahmet Yeşilbaş, Nusrettin Çiçek

Teknik Sorumlu: İlhan Aydın

Goller: Mustafa Durak (dk. 11), Özgür Can Özcan (dk. 17), Batuhan Altıntaş (dk. 90) (Boluspor)

Sarı kart: İdrissa Diarra (Tetiş Yapı Elazığspor) - BOLU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:37 Kaynak: İHA

Elazığspor, Boluspor, Spor
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