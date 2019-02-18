Spor Toto 1. Lig: Eskişehirspor: 1 - Abalı Denizlispor: 1

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Eskişehirspor
, sahasında lider Abalı Denizlispor
ile 1-1 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR 7. dakikada Mehmet Feyzi'nin yerden ortasında İbrahim Halil
Öner'in cılız vuruşu kalecide kaldı. 16. dakikada Halil İbrahim Öner
'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Jesse, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0 21. dakikada etkili gelen Eskişehirspor'da Jesse'nin müsait pozisyonda yerden vurduğu şutta top, direkten oyun alanına döndü.
28. dakikada Issah'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci parmaklarının ucuyla kornere çeldi. 35. dakikada kullanılan köşe vuruşunda kaleci Melih'in elinden kaçırdığı topla buluşan Alperen Babacan'ın sert şutu direkten döndü. 39. dakikada Berkay
'ın geri basında araya giren Ziya Akkurt, önce kaleciden sıyrıldı. Daha sonra Ziya'nın şutunda top direkten döndü. Dönen meşin yuvarlakla buluşan Mehmet Akyüz
rahat pozisyonda topu boş kaleye gönderdi. 1-1 56. dakikada Sissokko'nun orta sahada meşin yuvarlağı kaptırmasıyla hızlı gelişen Denizlispor atağında Recep Niyaz
'ın etkisiz vuruşu kalecide kaldı. 66. dakikada kaleyi cepheden gören alandan kullanılan serbest vuruşta Milinkovic'in sert şutu az farkla üstten auta çıktı.
STAT: ESKİŞEHİR YENİ Hakemler: Tugay Kaan
Numanoğlu xx, Serdar Diyadin
xx, Selahattin Altay
xx Eskişehirspor: Melih Ağa x, İbrahim Sissokko xx (Kıvanç Karakaş
dk. 78 x), Berkay Tolga Dabanlı x, Kemal Issah xx (Furgan Polat dk. 88 ?), Marko Milinkovic xx, Erdal Akdari xx, Mehmet Feyzi Yıldırım xx, Jesse xxx, Hakan Aslantaş
x, Mehmet Özcan
xx, İbrahim Halil Öner
x (Emre Güral
dk. 45 ?) Yedekler: Ekrem Kılıçarslan
, Bedirhan Altunbaş, Furkan Balaban
, Cemali Sertel Teknik Direktör: Fuat Çapa
Abalı Denizlispor: Stackhowıak xx, Alperen Babacan xx, Gökhan Süzen
x, Ziya Akkurt x, Ismail Aissati x, Mehmet Akyüz xx (Serdar Karaman
dk. 90 ?), Recep Niyaz xx (Burak Altıparmak
dk. 84 x), Burak Çalık
x (Kehinde dk. 73 x), Furkan Şeker
xx, Abdülkerim Bardakcı
x, Mbamba xx Yedekler: Asil Kaan Güler, Taha Can
Velioğlu, Oğuz Yılmaz
, Yunus Teke Teknik Direktör: Yücel İldiz
Goller: Jesse (dk. 16) (Eskişehirspor), Mehmet Akyüz (dk. 39) (Denizlispor) Sarı Kartlar: İbrahim Sissokko, Marko Mılınkovıc, Berkay Tolga Dabanlı, Kıvanç Karakaş (Eskişehirspor), Abdülkerim Bardakçı (Abalı Denizlispor)
(İHA)