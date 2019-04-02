Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 1 - Boluspor: 1

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Başkent Ankara'da Gençlerbirliği, Bolusporu konuk etti.

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Başkent Ankara'da Gençlerbirliği, Bolusporu konuk etti. Başkent temsilcisi, Boluspor ile 1-1 berabere kaldı.



Gençlerbirliği, ligin 27. haftasında Eryaman Stadında Boluspor'u konuk etti. Liderlik yarışını sürdüren kırmızı-siyahlı ekip Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ikinci yarısında kırmızı-siyahlı oyunculardan Nadir ile Jailton ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı.



Stat: Eryaman



Hakemler: Çağdaş Altay xx, Gökmen Olgaç xx, Habip Tiryaki xx



Gençlerbirliği: Emrullah xx, Ahmet Oğuz xx, Luccas xx, Mert xx, Alper xx, Bekir xx (Berat dk. 83 ?), Selçuk xx, Jailton xx, Nadir xx, Sessegnon xx (Nobre dk. 66 x), Stancu xx (Matei dk. 88 ?)



Yedekler: Hakan, Erdem, Deniz, Barış



Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez



Boluspor: Gökhan xx, Fink xx, Akabueze xx, İshak xx, Ufuk xx, Özgür xx, Dimov xx, Guido xx (Umut dk. 74 x), Burak xx (Sebaihi dk. 52 x), Ümit xx, Mustafa xx (Batuhan dk. 86 ?)



Yedekler: Gökhan Köstereli, Mutlu, Hayrullah, Burak Bekaroğlu



Teknik Direktör: Orhan Kaynak



Goller: Alper (dk. 41) (Gençlerbirliği), Özcan (dk. 59) (Boluspor)



Kırmızı Kartlar: Nadir Çiftçi (dk. 48), Jailton (dk. 77) (Gençlerbirliği)



Sarı Kartlar: Selçuk (Gençlerbirliği), Daniel Dimov, Guido Koçer, Ümit, Sebaihi (Boluspor) - ANKARA

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