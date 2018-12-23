Spor Toto 1. Lig: Hatayspor: 3 - Balıkesirspor Baltok: 0

Spor Toto 1. Lig'in 17. Haftasında Hatayspor
, kendi evinde Balıkesirspor
Baltok'u 3-0 mağlup etti.
Stat: Antakya
Atatürk
Hakemler: Özgüç Türkalp
xx, Habip Tiryaki xx, Gökhan Barcın xx
Hatayspor: Akın xxx, Yusuf xxx, Sadi xx (Soner Örnek dk. 75 x), Kubilay xx, Hamza xx, Selim
xxx (Dmytro Korkisho dk. 76 x), Gökhan xxx, Yılmaz xx (Hamidou Maiga dk.82 ?), Mesut xxx, Murat xx, Caner xxx
Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Mehmet Tayfun
Dingil, Sinan Kurumuş
Teknik Direktör: İlhan Palut
Balıkesirspor Baltok: Vukovic x, Nizamettin xx (Furkan Çil dk.46 x), Muhammed x, Abdulkadir x (Mehmet Boztepe
dk. 46 x), Sedat xx, Okan x, Oğuz xx, Otoo x, Glumac xx (Cüneyt Köz
dk.46 x), Bülent x, Cumali x
Yedekler: Atilla Özmen
, Foxi Kethevoama, Leo Steve, Doğa İşeri
Teknik Direktör: Giray Bulak
Goller: Gökhan Karadeniz
(dk. 1), Selim Ilgaz
(dk. 11) Caner Hüseyin Bağ (dk. 37) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Akın Alkan
(Hatayspor), Cumali Bişi
, Oğuz Yılmaz
(Balıkesirspor) - HATAY