Son Dakika Haberleri: Spor Toto 1. Lig: Hatayspor: 3 - Balıkesirspor Baltok: 0

Spor Toto 1. Lig: Hatayspor: 3 - Balıkesirspor Baltok: 0

2 saat önce

Spor Toto 1. Lig'in 17. Haftasında Hatayspor, kendi evinde Balıkesirspor Baltok'u 3-0 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig: Hatayspor: 3 - Balıkesirspor Baltok: 0, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in 17. Haftasında Hatayspor, kendi evinde Balıkesirspor Baltok'u 3-0 mağlup etti.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Özgüç Türkalp xx, Habip Tiryaki xx, Gökhan Barcın xx

Hatayspor: Akın xxx, Yusuf xxx, Sadi xx (Soner Örnek dk. 75 x), Kubilay xx, Hamza xx, Selim xxx (Dmytro Korkisho dk. 76 x), Gökhan xxx, Yılmaz xx (Hamidou Maiga dk.82 ?), Mesut xxx, Murat xx, Caner xxx

Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Mehmet Tayfun Dingil, Sinan Kurumuş

Teknik Direktör: İlhan Palut

Balıkesirspor Baltok: Vukovic x, Nizamettin xx (Furkan Çil dk.46 x), Muhammed x, Abdulkadir x (Mehmet Boztepe dk. 46 x), Sedat xx, Okan x, Oğuz xx, Otoo x, Glumac xx (Cüneyt Köz dk.46 x), Bülent x, Cumali x

Yedekler: Atilla Özmen, Foxi Kethevoama, Leo Steve, Doğa İşeri

Teknik Direktör: Giray Bulak

Goller: Gökhan Karadeniz (dk. 1), Selim Ilgaz (dk. 11) Caner Hüseyin Bağ (dk. 37) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Akın Alkan (Hatayspor), Cumali Bişi, Oğuz Yılmaz (Balıkesirspor) - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:42 Kaynak: İHA

Spor
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