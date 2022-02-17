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Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 - Adanaspor: 1 - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 - Adanaspor: 1

17.02.2022 16:26
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 - Adanaspor: 1

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Ümraniyespor, Adanaspor'u ağırladı.

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Ümraniyespor, Adanaspor'u ağırladı. Müsabaka Ümraniyespor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Kartal'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topla buluşan Camara'nın kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topu alan Bammou'nun şutunu kaleci Karacic oyun alanı içine çeldi.

17. dakikada Kartal'ın sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Mrsic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

33. dakikada Kartal'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içi ön direkte Bammou topu arkaya sektirdi. Alim'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

81. dakikada Bennaser'in sol taraftan ceza sahası içine girerek bıraktığı topu alan Tetteh'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

STAT: ÜMRANİYE ŞEHİR

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xx, Bersan Duran xx, Anıl Usta xx

Ümraniyespor: Burak xx, Vrsajevic xx, Alim xxx, Glumac xx, Ercan xx, Kartal xxx, Mrsic xxx (Emre Nefiz dk. 62 xx), Onur xx (Oğuz dk. 62 xx), Camara xx (Del Valle dk. 29 xx), Serkan x (Emre Gültekin dk. 62 xx), Bammou xx

Yedekler: Anıl, Musafa, Fatih, Atakan, Mevlüt, Ege

Teknik Direktör: Recep Uçar

Adanaspor: Karacic xx, Fıratcan xx, Roche xx (Donkor dk. 79 xx), Ulaş xx (Cem dk. 79 xx), Korkmaz xx, Kadir xx, Bennassser xx, Celil xx, Eren xx (Ahmethan Köse dk. 46 xx), Bruns xx (Amadou Ciss dk. 46 xx), Tetteh xx

Yedekler: Burak, Harun, Yiğithan, Efe, İbrahim Aksu

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Goller: Mrsic (dk. 17), Alim (dk. 33) (Ümraniyespor), Tetteh (dk. 81) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Serkan, Ercan (Ümraniyespor)

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu-İHA)

Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 - Adanaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 - Adanaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 - Adanaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 - Adanaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 - Adanaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 - Adanaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 - Adanaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 - Adanaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 - Adanaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 - Adanaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 - Adanaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 - Adanaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 - Adanaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 - Adanaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 - Adanaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 - Adanaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 - Adanaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 - Adanaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 - Adanaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 - Adanaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 - Adanaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 - Adanaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 - Adanaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 - Adanaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 - Adanaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 - Adanaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 - Adanaspor: 1

YORUMLAR
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Ümraniyespor, Spor Toto, Adanaspor, oyunlar, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 - Adanaspor: 1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 - Adanaspor: 1 - Son Dakika
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