Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.grup

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor sahasında oynadığı maçta 7 Mart Kadirli
Demirspor'u 4-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Stat: Kadir Has
Dış Saha
Hakemler: Gamze Durmuş xx, Halil Türk xx, Levent Taşdelgen xx
Talasgücü Belediyespor: Mustafa Umut
Mete xxx, Yusuf Eser xxx, Göksel Arsoy
xxx, Mehmet Tahir
Kalem xxx, Burak Öztürk xxx, Chukwuemeka Gabriel Kalu xxx, Süleyman Öztürk xxx (dk. 82 Sedat Burak Altay
x), Lukman Tobi xx (dk. 55 Turan Derecik
x), Ertuğrul Yalman xxx, Mustafa İlkay Kartal
xxx, Furkan Özdemir xxx (dk. 67 Dursun Erdem Yıldız x )
7 Mart Kadirli Demirspor: Ahmet Ağırman x, Muhammed Özçiftçi x (Hakan Saçan x dk 80), Tolgahan Önar x, Mustafa Baran x, Ahmet Durmuşoğlu x, Alpaslan Devlet Yüce x, Burak Yıldır x, Mustafa Aşık
x (dk. 72 İbrahim Gök
x), Rutkay Peksoy x, Cemil Karakum x, İsmet Aksu
x (dk. 49 Ahmet Kaan
Zor x)
Goller: Furkan Özdemir (dk. 21), Ertuğrul Yalman (dk. 30, dk. 40), Lukman Tobi (dk. 48) (Talasgücü Belediyespor), Cemil Karakum (dk. 67), Ahmet Kaan Zor (dk. 73) (7 Mart Kadirli Demirspor) - KAYSERİ