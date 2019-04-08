Son Dakika Haberleri: Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.grup

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.grup

31 dakika önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor sahasında oynadığı maçta 7 Mart Kadirli Demirspor'u 4-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

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Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor sahasında oynadığı maçta 7 Mart Kadirli Demirspor'u 4-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Stat: Kadir Has Dış Saha

Hakemler: Gamze Durmuş xx, Halil Türk xx, Levent Taşdelgen xx

Talasgücü Belediyespor: Mustafa Umut Mete xxx, Yusuf Eser xxx, Göksel Arsoy xxx, Mehmet Tahir Kalem xxx, Burak Öztürk xxx, Chukwuemeka Gabriel Kalu xxx, Süleyman Öztürk xxx (dk. 82 Sedat Burak Altay x), Lukman Tobi xx (dk. 55 Turan Derecik x), Ertuğrul Yalman xxx, Mustafa İlkay Kartal xxx, Furkan Özdemir xxx (dk. 67 Dursun Erdem Yıldız x )

7 Mart Kadirli Demirspor: Ahmet Ağırman x, Muhammed Özçiftçi x (Hakan Saçan x dk 80), Tolgahan Önar x, Mustafa Baran x, Ahmet Durmuşoğlu x, Alpaslan Devlet Yüce x, Burak Yıldır x, Mustafa Aşık x (dk. 72 İbrahim Gök x), Rutkay Peksoy x, Cemil Karakum x, İsmet Aksu x (dk. 49 Ahmet Kaan Zor x)

Goller: Furkan Özdemir (dk. 21), Ertuğrul Yalman (dk. 30, dk. 40), Lukman Tobi (dk. 48) (Talasgücü Belediyespor), Cemil Karakum (dk. 67), Ahmet Kaan Zor (dk. 73) (7 Mart Kadirli Demirspor) - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:21 Kaynak: İHA

Kadirli, Spor
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