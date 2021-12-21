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Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Trabzonspor: 0 (İlk Yarı) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Trabzonspor: 0 (İlk Yarı)

21.12.2021 20:58
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Trabzonspor: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Altay, Trabzonspor'u konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Altay, Trabzonspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk Yarı)

1. dakikada orta alandan gelişen Altay atağında Bamba'nın ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kappel, kaleciyle karşı karşıya kalarak şutunu attı, kaleci Uğurcan'ın müdahalesiyle kale önüne düşen topu Trabzonspor savunması uzaklaştırdı.

3. dakikada orta alandan yüklenen Altay'da Pinares'in uzun topuyla savunma arkasına sarkan Kappel, bir kez daha kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kappel'in sağ çaprazdan attığı şutta kaleci Uğurcan, başarılı müdahalesiyle topu uzaklaştırdı.

6. dakikada sol kanattan yüklenen Trabzonspor'da Djaniny'in pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Hamsik, kaleye şutunu gönderdi ancak kaleci Lis topu kurtardı.

21. dakikada sağ kanattan atak yapan Altay'da Pinares'in ortasına ceza sahası için kafa vuruşu yapan Bamba'nın şutunda kaleci Uğurcan topu uzanarak çeldi. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı.

26. dakikada yaklaşık 30 metreden kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kazanan Altay'da topun başına geçen Naderi, meşin yuvarlağı direkt kaleye gönderdi ancak kaleci Uğurcan sağ direk dibine uzanarak topu kornere çeldi.

33. dakikada sağ kanattan yüklenen Altay'da Poko'nun pasıyla topla buluşan Cebrail Karayel, ceza sahası sağ çaprazından topu kaleye gönderdi, meşin yuvarlak sol ve üst kale direğinin birleştiği noktadan ağlarla buluştu. 1-0

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Ali Şansalan xx, Serkan Ok xx, Kemal Yılmaz

Altay: Lis xx, Cebrail xxx, Murat xx, Thiam xx, Naderi xx, Poko xx, Zeki xx, Pinares xx, Kappel xx, Rodriguez xx, Bamba xx

Yedekler: Cihan, Aka, Ceyhun, Rayan, Thaciano, Paixao, Kazımcan, Eren, Deniz, Özgür

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Trabzonspor: Uğurcan xx, Peres xx, Edgar xx, Denswill xx, Trondsen xx, Siopis xx, Berat xx, Hamsik xx, Abdülkadir Ömür xx, Djaniny xx, Cornelius xx

Yedekler: Arda, Hüseyin, Yusuf, Dorukhan, Bakasetas, Koita, Yunus, Abdulkadir Parmak, Ahmetcan, Serkan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Gol: Cebrail (dk. 33) (Altay)

Sarı Kartlar: Djaniny (Trabzonspor), Poko (Altay)

(Salih Yılmazsoy - Ali Gözeten/İHA)

Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Trabzonspor: 0 (İlk Yarı)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Trabzonspor: 0 (İlk Yarı)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Trabzonspor: 0 (İlk Yarı)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Trabzonspor: 0 (İlk Yarı)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Trabzonspor: 0 (İlk Yarı)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Trabzonspor: 0 (İlk Yarı)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Trabzonspor: 0 (İlk Yarı)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Trabzonspor: 0 (İlk Yarı)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Trabzonspor: 0 (İlk Yarı)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Trabzonspor: 0 (İlk Yarı)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Trabzonspor: 0 (İlk Yarı)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Trabzonspor: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Cebrail, Altay, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Trabzonspor: 0 (İlk Yarı) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Trabzonspor: 0 (İlk Yarı) - Son Dakika
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