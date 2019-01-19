Spor Toto Süper Lig: Bb Erzurumspor: 0 - Atiker Konyaspor: 1 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında BB Erzurumspor sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında BB Erzurumspor sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar: (İlk yarı)



2. dakikada sağ kanatta topla buluşan Taylan çok sert bir şut çekti ancak kaleci Serkan bu pozisyonda gole izin vermedi.



4. dakikada Erzurumspor çok hızlı çıktı. Topla buluşan Emrah, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ancak topu az farkla üstten auta gönderdi.



45. dakikada gelişen Atiker Konyaspor atağında Ömer Ali'nin pasına hareketlenen Jahovic kaleciyle karşı karşıya kaldı. Jahovic'in yerden sert şutunda kaleci Sehic son anda topu kornere gönderdi.



45+2. dakikada Emrah'ın pas hatasında topla buluşan Traore ceza sahası içerisindeki Ömer Ali'yi gördü. Bu futbolcu, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi. 0-1



Stat: Kazım Karabekir



Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Mehmet Cem Satman xx



BB Erzurumspor: Sehic xx, Leo xx, Egemen xx, Lokman xx, Auremir xx, Scuk xx, İbrahim xx, Taylan xxx, Emrahxx, Özer xx, Sunu xx



Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Tolga, Hakan Arslan, Munsy, Kanstrup, Rashad Muhammed, Tshabalala, Sefa, Erhan, Kone



Teknik Direktör: Mehmet Özdilek



Atiker Konyaspor: Serkan xxx, Volkan xx, Ali xx, Ömer xxx, Jevtovic xx, Traore xxx, Fofana xx, Zuta xx, Opanesenko xx, Filipovic xx, Jahovic xx



Yedekler: Ertuğrul, Diagne, Jonsson, Yatabare, Milosevic, Mücahit Atalay, Ahmet, Ferhat, Daci, Mücahit Can Akçay



Teknik Direktör: Aykut Kocaman



Gol: Ömer Ali (dk. 45+2) (Atiker Konyaspor)



Sarı Kart: Jevtovic (Atiker Konyaspor) - ERZURUM

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