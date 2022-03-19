Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Hatayspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş evinde Hatayspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada Rachid Ghezzal'ın sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte topu alan Cyle Larin'in vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
5. dakikada Valentin Rosier'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde defanstan seken topu alan Güven Yalçın'ın ceza yayından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Munir'de kaldı.
16. dakikada Rachid Ghezzal'ın pasında topu alan Michy Batshuayi ceza yayı içinden yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Munir'in sağından ağlara gitti. 1-0
30. dakikada Mame Diouf'tan pası alan Ruben Ribeiro'nun ceza yayından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
41. dakikada Saba Lobjanidze'nın ceza sahası dışı sol tarafından kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden top kaleci Emre Bilgin'in solundan ağlarla buluştu. 1-1
Stat: Vodafone
Hakemler: Yasin Kol xx, Esat Sancaktar xx, İlker Takpak xx
Beşiktaş: Emre Bilgin xx, Valentin Rosier xx, Necip Uysal xx, Vida xx, Rıdvan Yılmaz xx Josef de Souza xx, Can Bozdoğan xx, Rachid Ghezzal xx, Güven Yalçın xx, Cyle Larin xx, Michy Batshuayi xx
Yedekler: Göktuğ Baytekin, Montero, Kevin N'Koudou, Gökhan Töre, Atiba, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Emirhan İlkan, Umut Meraş, Alex Teixeira
Teknik Direktör: Önder Karaveli
Hatayspor: Munir xx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, Isaac Sackey xx, Burak Öksüz xx, Adekugbe xx, Onur Ergün xx, Mehdi Boudjemaa xx, El Kaabi xx, Ruben Ribeiro xx, Saba Lobjanidze xx, Mame Diouf xx
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Simon Falette, Kahraba, Selimcan Temel, Fatih Kurucuk, Emre Kaplan, Yassine Benzia, Eren Fansa, Dylan Sanit-Louis, Bertuğ Özgür Yıldırım
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Goller: Michy Batshuayi (dk. 16) (Beşiktaş), Saba Lobjanidze (dk. 41) (Hatayspor)
Sarı kart: El Kaabi (Hatayspor)
(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
Kaynak: İHA
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