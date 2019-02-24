Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 - Akhisarspor: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 - Akhisarspor: 0 (İlk Yarı)

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, taraftarı önünde Akhisaspor'u konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 - Akhisarspor: 0 (İlk Yarı), System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, taraftarı önünde Akhisaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Marcao'nun ara pasında Onyekuru ceza sahasına sarktı. Akhisar savunması topu güçlükle kornere gönderdi.

8. dakikada Mariano'nun sağ kanattan açtığı ortaya Onyekuru vurdu ancak top savunmanın müdahalesiyle kornere çıktı.

14. dakikada gelişen Akhisar atağında sağ çaprazda topla buluşan Onur Ayık, rakibini ekarte ederek çektiği sert şutu, Muslera çelmeyi başardı.

23. dakikada Ndiaye'nin savunma arkasına attığı topu Feghouli, Mitroglou'ya çıkardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Yunan golcü, Lukac'ı geçemedi.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Serkan Ok xx, İsmail Şencan xx

Galatasaray: Muslera xxx, Mariano xx, Luyindama xxx, Marcao xxx, Nagatomo xx, Ndiaye xxx, Emre Akbaba xx, Belhanda xx, Feghouli xx, Onyekuru xx, Mitroglou x

Yedekler: İsmail, Ahmet, Selçuk, Sinan, Donk, Ömer, Semih, Emre Taşdemir, Yunus, Muğdat

Teknik Direktör: Fatih Terim

Akhisarspor: Lukac xxx, Zeki xx, Cocalic xxx, Caner xx, Kadir xx, Rotman xx, Sissoko x, Aykut xx, Onur xxx, Barbosa xxx, Manu x

Yedekler: Bora, Musa Nizam, Göksu, Bilal Kısa, Regattin, Cikaleshi, Bokila

Teknik Sorumlu: Cem Kavçak

Sarı Kartlar: Mariano, Emre Akbaba (Galatasaray), Zeki, Rotman (Akhisarspor) - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 07:58 Kaynak: İHA

Fernando Muslera, Akhisar, Galatasaray, Spor
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