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Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

07.01.2022 20:55
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor karşılaşıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-0 bordo-mavililerin üstünlüğüyle sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLKYARI)

23. dakikada Nwakaeme'nin sol taraftan ceza sahası içine doğru gönderdiği topu iye takip eden Cornelius'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ın solundan ağlarla buluştu. 1-0

25. dakikada Dorukhan Toköz'ün sağ taraftan kale saha içine doğru gönderdiği topla buluşan Cornelius'un vuruşunda meşin yuvarlak yan ağalarda kaldı.

STAT: MEDİCAL PARK

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Kerem Ersoy xx, Samet Çiçek xx

Trabzonspor: Ugurcan Çakır xx, Peres xx, Hüseyin Türkmen xx, Denswill xx, İsmail Köybaşı xx, Dorukhan Toköz xx, Hamsık xx, Bakasetas xx, Abdulkadir Ömür xx, Nwakaeme xx, Cornelius xx

Yedekler: Erce, Arda, Berat, Siopis, Yusuf Sarı, Koita, Salih Kavrazlı, Yunus Mallı, Murat Cem Akpınar, Ahmetcan Kaplan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Yeni Malatyaspor: Ertaç x, Mustafa x, Sadık x, Semih x, Awuku x, Karim Hafez x, Mallan x, Rayane Aabid x,Nshimirimana x, Chouiar x, Kubilay x

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Ahmet Eyüp, Eric Ndizeye, Mert Örnek, Haqi Osman, Mert Miraç, Muhammed Emin

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Gol: Cornelius (dk. 23) (Trabzonspor)

Sarı Kart: Karim Hafez (Yeni Malaütyaspor)

(Gökmen Şahin - Ozan Köse/İHA)

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Dorukhan Toköz, Trabzonspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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