Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-0 bordo-mavililerin üstünlüğüyle sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLKYARI)
23. dakikada Nwakaeme'nin sol taraftan ceza sahası içine doğru gönderdiği topu iye takip eden Cornelius'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ın solundan ağlarla buluştu. 1-0
25. dakikada Dorukhan Toköz'ün sağ taraftan kale saha içine doğru gönderdiği topla buluşan Cornelius'un vuruşunda meşin yuvarlak yan ağalarda kaldı.
STAT: MEDİCAL PARK
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Kerem Ersoy xx, Samet Çiçek xx
Trabzonspor: Ugurcan Çakır xx, Peres xx, Hüseyin Türkmen xx, Denswill xx, İsmail Köybaşı xx, Dorukhan Toköz xx, Hamsık xx, Bakasetas xx, Abdulkadir Ömür xx, Nwakaeme xx, Cornelius xx
Yedekler: Erce, Arda, Berat, Siopis, Yusuf Sarı, Koita, Salih Kavrazlı, Yunus Mallı, Murat Cem Akpınar, Ahmetcan Kaplan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Yeni Malatyaspor: Ertaç x, Mustafa x, Sadık x, Semih x, Awuku x, Karim Hafez x, Mallan x, Rayane Aabid x,Nshimirimana x, Chouiar x, Kubilay x
Yedekler: Abdulsamed Damlu, Ahmet Eyüp, Eric Ndizeye, Mert Örnek, Haqi Osman, Mert Miraç, Muhammed Emin
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Gol: Cornelius (dk. 23) (Trabzonspor)
Sarı Kart: Karim Hafez (Yeni Malaütyaspor)
(Gökmen Şahin - Ozan Köse/İHA)
Kaynak: İHA
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