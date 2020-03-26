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SPOR Tuncay Şanlı'dan anlamlı hareket
7 saat önce
? ESKİ milli futbolcu Tuncay Şanlı, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan otelini, koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarına ücretsiz tahsis ettiğini açıkladı.
? ESKİ milli futbolcu Tuncay Şanlı
, Sakarya
'nın Serdivan
ilçesinde bulunan otelini, koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarına ücretsiz tahsis ettiğini açıkladı. Sakaryaspor
altyapısından yetişen ve Fenerbahçe
forması giydikten sonra yıldızlaşarak Middlesbrough
, Stoke, Wolfsburg
, Bolton, Bursaspor
, Umm Salal
ve Pune City'de forma giydikten sonra 2016 yılında futbol kariyerini sonlandıran ve son olarak Sakaryaspor'da teknik direktörlük yapan eski milli futbolcu Tuncay Şanlı, Serdivan ilçesinde bulunan 'On7' isimli otelini sağlık çalışanları için tahsis ettiğini açıkladı. Koronavirüs
salgını başladığında Serdivan ilçesindeki otelini kapatan Tuncay Şanlı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda oteli sağlıkçılar için tahsis ettiğini duyurdu. Şanlı, 'Koronavirüs ile mücadelede sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek az. Sağlık çalışanlarımıza mesaileri dışında dinlenebilmeleri için otelimizi tahsis ettik. Lütfen evde kalmaya devam edelim dedi.
- Sakarya
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 12:44 Kaynak: DHA
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