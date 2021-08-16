Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi

"Hangi partiye oy vereceksin?" diye sordular, Sedat Peker'in oğlu rengini belli etti

Spor yorumcusu Emre Bol, tv100'de yayınlanan VAR Odası programında fenalaşarak yayından ayrıldı. Yorumcu Bişar Özbey, o esnada Bülent Uslu ile diyalog halinde olan Ertem Şener'e durumu anlattı. Deniz Ateş Bitnel de konuk odasında Emre Bol'a ilk müdahaleyi yaptı.

ŞENER DONDU KALDI

Haberi alan Ertem Şener, bir anda buz kesti. Bişar Özbey'e, "Şaka yapıyorsun değil mi?" diye sordu. Özbey durumun ciddi olduğunu söyledi ve programa ara verildi

DURUMU İYİ

Yoğun bakıma alınan Emre Bol'a stent takıldığı belirtildi. Ertem Şener ve Deniz Ateş Bitnel sabah yaptığı paylaşımlarda Emre Bol'un durumunun iyi olduğunu bildirdi.