Son Dakika Haberleri: Spor Zenit Teknik Direktörü Sergey Semak Yarın Zorlu Bir Maç Olacak

Spor Zenit Teknik Direktörü Sergey Semak Yarın Zorlu Bir Maç Olacak

29 dakika önce

Spor Zenit Teknik Direktörü Sergey Semak Yarın zorlu bir maç olacakEv sahibi olmamızın avantajını kullanacağızMustafa AKIN - ST.

Spor Zenit Teknik Direktörü Sergey Semak Yarın zorlu bir maç olacak

Ev sahibi olmamızın avantajını kullanacağız

Mustafa AKIN - ST. PETERSBURG DHA

Zenit Teknik Direktörü Sergey Semak, yarın Fenerbahçe ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçı öncesi yaptığı açıklamada, Zorlu bir maç olacak dedi.

Gazprom Arena'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Semak, Fenerbahçe'nin maça eksik kadroyla çıkacağını vurgulayarak, Fakat yine de oyun planımızı değiştirmeyeceğiz. Yarın agresif ve baskılı bir şekilde oynayarak ihtiyacımız olan skoru almak istiyoruz ifadelerini kullandı.

Rusya ekibinin teknik direktörü Semak, ilk maçta Fenerbahçe'nin ev sahibi olma avantajını iyi kullandığını dile getirerek, Yarın oynayacağımız maçta da biz ev sahibi olmamızın avantajını kullanacağız. Fenerbahçe güçlü ve tecrübeli bir takım. Yarınki maç zorlu geçecek şeklinde konuştu.

RUS EKİBİNDE HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Bu arada Rusya temsilcisi Zenit, karşılaşma öncesi son çalışmasını maçın oynanacağı Gazprom Arena'da gerçekleştirdi.

Teknik direktör Sergey Semak yönetimindeki idmanda taktik ağırlıklı çalışmalar yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:54 Kaynak: DHA

DHA, Fenerbahçe, Zenit, Spor
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