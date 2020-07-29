Sporda şampiyon LGS'de şampiyon - Son Dakika

Yaklaşık beş yıldır Muay Thai sporu yaptığını, antrenmanlarını ve derslerini hiç ihmal etmediğini, aksine sporun sağlıklı ve zinde kalmasını sağlayarak kendisini etkili ders çalışma konusunda motive ettiğini söyledi. Muay Thai antrenörü Serkan YILDIZ Ali Deniz'in çok başarılı ve disiplinli bir sporcu olduğunu Türkiye ve Avrupa dereceleri bulunduğunu, anrenmanlarını düzenli bir şekilde yaptığını belirtti. Bilgisayar ve telefon bağımlısı birçok genç ve çocuğun başta kilo sorunu olmak üzere hareketsiz yaşama bağlı birçok hastalıkla erken yaşla tanıştığını, tüm bunlara ilave olarak antisosyal kişilikli bireylerinde çoğaldığını söyledi. Sporun her yönden başarıyı artırmasına en güzel örneğin Ali Deniz olduğunu belirtti.

Okul müdürü Süleyman Boztepe ilçemizde ilk beşe giren Ali Deniz'in her yönden örnek bir öğrenci olduğunu, bunda yapmış olduğu sporun da katkısı olduğuna inandığını belirtti. Mahmur Esat Ortaokulu olarak öğrencileri hem bireysel hem de takım sporlarına yönlendirerek başarılarını artırdıklarını söyledi.