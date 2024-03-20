Spot Bitcoin ETF'leri Yatırımcılar Arasında Büyük İlgi Görüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto

Spot Bitcoin ETF'leri Yatırımcılar Arasında Büyük İlgi Görüyor

Spot Bitcoin ETF\'leri Yatırımcılar Arasında Büyük İlgi Görüyor

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) onayı ile piyasaya sürülen spot Bitcoin ETF'leri, 10 haftadan kısa bir sürede 150 milyar doları aşan işlem hacmi ile rekor kırdı. BlackRock, Fidelity ve Bitwise gibi finans kuruluşlarının ürünleri büyük ilgi görürken, Bitcoin fiyatında da dalgalanmalar yaşandı. Yüksek işlem hacmi, Bitcoin fiyat hareketlerinde önemli bir rol oynadı ve BTC'nin son dört işlem gününde yüzde 16 değer kaybettiği belirtildi.

20.03.2024 14:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) onayı ile piyasaya sürülen spot Bitcoin ETF'leri, yatırımcılar arasında büyük ilgi gördü. 10 haftadan kısa bir sürede 150 milyar doları aşan işlem hacmi ile rekorlar kıran ETF'ler, Bitcoin fiyatında da dalgalanmalara neden oldu.

BlackRock ve Fidelity Gibi Büyük Firmaların ETF'leri Öncülük Ediyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) önemli firmaların spot Bitcoin ETF başvurularını onaylamasının ardından, bu fonlar yatırımcılar arasında büyük ilgi gördü. BlackRock, Fidelity ve Bitwise gibi önde gelen finans kuruluşlarının ürünleri de dahil olmak üzere, spot Bitcoin ETF'lerinin toplam işlem hacmi on haftadan kısa bir sürede 150 milyar doları aştı.

Son piyasa verilerine göre 8 Mart'ta ilk kez 100 milyar dolar sınırını aşan işlem hacmi, son işlem gününde 151,4 milyar dolara yükseldi. Salı günü 5,6 milyar dolarlık işlem hacmiyle öne çıkan BlackRock'ın IBIT ETF'i, 2,5 milyar dolarlık işlemle liderliği ele geçirdi. Grayscale'in GBTC'si 1,5 milyar dolar, Fidelity'nin FBTC'si ise 962 milyon dolarlık işlemle takip etti.

Yüksek ücretlerine rağmen, Grayscale'in GBTC fonu, spot Bitcoin ETF'lerinin piyasaya sürülmesiyle pazar payında önemli bir düşüş yaşadı. BlackRock'ın IBIT'i, aynı dönemde pazar payını yüzde 22,1'den yüzde 45,2'ye çıkartarak en büyük kazanımı sağladı. Fidelity'nin FBTC'si ise yüzde 17,2'lik bir pazar payı ile üçüncü sırada yer alıyor.

Bitcoin fiyatlarındaki yüzde 10'luk düşüş, spot Bitcoin ETF'lerinin tarihindeki en yüksek günlük net çıkışa neden oldu. BitMEX Research'ün verilerine göre Salı günü 326,2 milyon dolarlık rekor bir net çıkış kaydedildi. Bu, 24 Ocak'ta kaydedilen önceki rekorun iki katından fazla bir artış anlamına geliyor. Grayscale'in GBTC'si, pazartesi günkü 642,5 milyon dolarlık rekor çıkışın ardından, ardı ardına ikinci net çıkış gününde 443,5 milyon dolarlık bir çıkış yaşadı.

GSR'nin araştırma analisti Brian Rudick, spot Bitcoin ETF akışlarının piyasaya sürüldükleri andan itibaren Bitcoin fiyat hareketlerinde önemli bir rol oynadığını belirtti. Geçmişte, sadece üç gün içinde 2,2 milyar dolarlık girişlerin kaydedildiği dönemlere işaret eden Rudick, son dört işlem gününde toplam 150 milyon dolarlık net çıkış olduğunu ve BTC'nin bu süreçte yüzde 16 değer kaybettiğini açıkladı. Rudick, piyasa dinamiklerindeki bu değişikliklerin arkasındaki nedenleri ve etkileri detaylandırırken, uzun vadede olumlu bir beklenti içinde olduğunu ifade etti.

Kripto Para, Kripto Yatırım, Kripto, Son Dakika

Son Dakika Kripto Spot Bitcoin ETF'leri Yatırımcılar Arasında Büyük İlgi Görüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:06 AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Emeklilere İlişkin Çalışmaların Olduğunu Açıkladı AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Emeklilere İlişkin Çalışmaların Olduğunu Açıkladı
13:24 İranlılar Nevruz için Van’a geldi: Eğlence mekanları dolup taşıyor İranlılar Nevruz için Van'a geldi: Eğlence mekanları dolup taşıyor
13:11 Önce katliam yaptı, sonra ziyafet çekti: Aslan gibi yaşadım, paşalar gibi de yatacağım Önce katliam yaptı, sonra ziyafet çekti: Aslan gibi yaşadım, paşalar gibi de yatacağım
12:26 Zeytin Dalı Harekatı bölgesine sızmaya çalışan terörist yakalandı Zeytin Dalı Harekatı bölgesine sızmaya çalışan terörist yakalandı
11:29 CHP’deki para sayma olayında yeni görüntüler ortaya çıktı CHP'deki para sayma olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
14:24 Cinnet geçiren koca karısını öldürdü, oğlunu ağır yaraladı, sonra da intihar etti Cinnet geçiren koca karısını öldürdü, oğlunu ağır yaraladı, sonra da intihar etti
14:16 18 yaşındaki bir anne, sevgilisiyle kaçan annesini canlı yayında anlattı 18 yaşındaki bir anne, sevgilisiyle kaçan annesini canlı yayında anlattı
14:00 Malatya’da kaybolan 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan gözaltına alınan şüpheli tutuklandı Malatya'da kaybolan 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
13:18 Üniversitedeki sınavına gitmek için 3 aylık bebeğini ailesine teslim eden anne, evladının yangında öldüğünü öğrendi Üniversitedeki sınavına gitmek için 3 aylık bebeğini ailesine teslim eden anne, evladının yangında öldüğünü öğrendi
13:08 Yağını, suyunu, mazotunu koydu ama 4 bin kilometreyi geçemedi Yağını, suyunu, mazotunu koydu ama 4 bin kilometreyi geçemedi
13:04 Spor salonuna çöp döktüler: Ramazanda edepsizlik yapmayın Spor salonuna çöp döktüler: Ramazanda edepsizlik yapmayın
13:00 Yıkımı yapılan binanın içinden evsiz çıktı Yıkımı yapılan binanın içinden evsiz çıktı
12:59 Hayko Cepkin’in 30 yıl önceki Beşiktaş maçındaki görüntüleri ortaya çıktı Hayko Cepkin'in 30 yıl önceki Beşiktaş maçındaki görüntüleri ortaya çıktı
12:49 İstanbul’da yapılan seçim anketinde AK Parti 3, CHP 2 ilçede seçim yarışında önde görünüyor İstanbul'da yapılan seçim anketinde AK Parti 3, CHP 2 ilçede seçim yarışında önde görünüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2024 14:43:27. #1.11#
SON DAKİKA: Spot Bitcoin ETF'leri Yatırımcılar Arasında Büyük İlgi Görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement