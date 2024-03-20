Spot Bitcoin ETF\'leri Yatırımcılar Arasında Büyük İlgi Görüyor

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Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) onayı ile piyasaya sürülen spot Bitcoin ETF'leri, yatırımcılar arasında büyük ilgi gördü. 10 haftadan kısa bir sürede 150 milyar doları aşan işlem hacmi ile rekorlar kıran ETF'ler, Bitcoin fiyatında da dalgalanmalara neden oldu.

BlackRock ve Fidelity Gibi Büyük Firmaların ETF'leri Öncülük Ediyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) önemli firmaların spot Bitcoin ETF başvurularını onaylamasının ardından, bu fonlar yatırımcılar arasında büyük ilgi gördü. BlackRock, Fidelity ve Bitwise gibi önde gelen finans kuruluşlarının ürünleri de dahil olmak üzere, spot Bitcoin ETF'lerinin toplam işlem hacmi on haftadan kısa bir sürede 150 milyar doları aştı.

Son piyasa verilerine göre 8 Mart'ta ilk kez 100 milyar dolar sınırını aşan işlem hacmi, son işlem gününde 151,4 milyar dolara yükseldi. Salı günü 5,6 milyar dolarlık işlem hacmiyle öne çıkan BlackRock'ın IBIT ETF'i, 2,5 milyar dolarlık işlemle liderliği ele geçirdi. Grayscale'in GBTC'si 1,5 milyar dolar, Fidelity'nin FBTC'si ise 962 milyon dolarlık işlemle takip etti.

Yüksek ücretlerine rağmen, Grayscale'in GBTC fonu, spot Bitcoin ETF'lerinin piyasaya sürülmesiyle pazar payında önemli bir düşüş yaşadı. BlackRock'ın IBIT'i, aynı dönemde pazar payını yüzde 22,1'den yüzde 45,2'ye çıkartarak en büyük kazanımı sağladı. Fidelity'nin FBTC'si ise yüzde 17,2'lik bir pazar payı ile üçüncü sırada yer alıyor.

Bitcoin fiyatlarındaki yüzde 10'luk düşüş, spot Bitcoin ETF'lerinin tarihindeki en yüksek günlük net çıkışa neden oldu. BitMEX Research'ün verilerine göre Salı günü 326,2 milyon dolarlık rekor bir net çıkış kaydedildi. Bu, 24 Ocak'ta kaydedilen önceki rekorun iki katından fazla bir artış anlamına geliyor. Grayscale'in GBTC'si, pazartesi günkü 642,5 milyon dolarlık rekor çıkışın ardından, ardı ardına ikinci net çıkış gününde 443,5 milyon dolarlık bir çıkış yaşadı.

GSR'nin araştırma analisti Brian Rudick, spot Bitcoin ETF akışlarının piyasaya sürüldükleri andan itibaren Bitcoin fiyat hareketlerinde önemli bir rol oynadığını belirtti. Geçmişte, sadece üç gün içinde 2,2 milyar dolarlık girişlerin kaydedildiği dönemlere işaret eden Rudick, son dört işlem gününde toplam 150 milyon dolarlık net çıkış olduğunu ve BTC'nin bu süreçte yüzde 16 değer kaybettiğini açıkladı. Rudick, piyasa dinamiklerindeki bu değişikliklerin arkasındaki nedenleri ve etkileri detaylandırırken, uzun vadede olumlu bir beklenti içinde olduğunu ifade etti.