Spot Doğal Gaz Fiyatı 14 Bin 499 Lira
Ekonomi

Spot Doğal Gaz Fiyatı 14 Bin 499 Lira

11.02.2026 14:16
Dün spot doğal gazda 1000 metreküp fiyatı 14 bin 499 lira, işlem hacmi 2.25 milyon lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 499 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 245 bin 747 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 316 bin 44 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 499 lira olarak tespit edilirken gaz ticaret miktarı 156 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 223 lira 95 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 774 lira 5 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 243 milyon 956 bin 301 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 244 milyon 45 bin 527 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

