Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi

06.01.2026 14:30
Yarın için spot piyasada en yüksek 3400 lira, en düşük 1654.81 lira fiyat belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1654 lira 81 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,3 azalarak 1 milyar 753 milyon 763 bin 350 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 08.00-10.00, 16.00-18.00 ve 21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 13.00'te 1654 lira 81 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 818 lira 61 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 816 lira 54 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Son Dakika

