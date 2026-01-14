Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi - Son Dakika
Ekonomi

Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi

14.01.2026 14:34
Yarın için elektrik fiyatları 2.600 ile 3.400 lira arasında değişiyor.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 599 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,8 azalarak 2 milyar 24 milyon 948 bin 349 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 08.00-11.00 ve 16.00-23.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 04.00'te 2 bin 599 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 137 lira 71 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 137 lira 98 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 599 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
