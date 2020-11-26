Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1347 lira 30 kuruş olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 471 bin 757 lira oldu. Bu tutar salı günü 5 milyon 922 bin 621 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1347 lira 30 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 276 bin metreküp olarak tespit edildi.?

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1387 lira 72 kuruş, satış fiyatı ise 1306 lira 88 kuruş olarak açıklandı.????????

Türkiye'ye dün 209 milyon 871 bin 413 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 209 milyon 935 bin 730 metreküp olarak kayda geçti.