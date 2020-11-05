Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 316 lira 24 kuruş, en düşük 241 lira 20 kuruş olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,7 azalarak 146 milyon 134 bin 388 lira oldu.?

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 316 lira 24 kuruş, en düşük saat 04.00'te 241 lira 20 kuruş olarak tespit edildi.?

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 279 lira 45 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 280 lira 89 kuruş oldu.?

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 318 lira 94 kuruş, en düşük 241 lira 99 kuruştan işlem gördü.