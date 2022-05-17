Spotify'ın NFT özelliğinden ilk detaylar ortaya çıktı - Son Dakika
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Spotify'ın NFT özelliğinden ilk detaylar ortaya çıktı

17.05.2022 14:35
Spotify'ın NFT özelliğinden ilk detaylar ortaya çıktı

Dijital müzik platformu Spotify, sanatçıların kendi NFT koleksiyonlarını profillerinde tanıtmalarına izin verecek.

Spotify'da sanatçılar son çıkardığı şarkıları, çalma listelerini, konser biletlerini ve sattığı ürünleri profillerinde tanıtabiliyor. İsveç merkezli dijital müzik platformunun, şimdi de NFT pazarına giriş yapacağı ortaya çıktı.

NFT'ler (Değiştirilemez Token) son zamanlarda bütün şirketlerin ilgisini çeker hale geldi. Son olarak Instagram geçen hafta, sosyal medya uygulamasında NFT paylaşımını sınırlı sayıda içerik üreticiyle birlikte test etmeye başlamıştı. Ortaya çıkan sızıntılara göre, Spotify da sanatçılara kendi koleksiyonlarını yayınlama olanağı sağlayacak.

Spotify, NFT testini ABD'de başlattı

Spotify, NFT özelliğini ilk olarak ünlü sanatçılar Steve Aoki ve The Wombats'ın profillerinde aktif etti. Ancak yalnızca ABD'deki seçili Android kullanıcılarında çalışıyor. Diğer ülkelerde ne zaman kullanıma sunulacağıysa bilinmiyor. NFT'ler sanatçıların profil sayfalarında önizlenebiliyor ancak doğrudan uygulama içerisinden satın alınamıyor.

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Sanatçılar, profillerinde OpenSea gibi NFT pazaryerlerindeki koleksiyonlarına yönlendirme yapabilecek. İlgilenen müşteri ürünü yine buradan satın alacak. Yani Spotify'ın arada yalnızca bir köprü görevi göreceğini söyleyebiliriz. Bu da, dijital müzik platformunun NFT satışından herhangi bir komisyon alamayacağı anlamına geliyor.

Spotify'ın NFT özelliğinden ilk detaylar ortaya çıktı

Bir Spotify sözcüsü konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

Sanatçıların ve hayranların deneyimini iyileştirmek için rutin olarak bir dizi test yapıyoruz. Bu testlerden bazıları, daha geniş bir deneyime kapı aralıyor. Spotify, küçük bir grup sanatçının mevcut üçüncü taraf NFT tekliflerini sanatçı profilleri aracılığıyla tanıtmasına yardımcı olacak bir test yapıyor.

Yapılan testler sonucunda Spotify, NFT özelliğinden vazgeçebilir veya daha iddialı bir şekilde (doğrudan alım-satıma izin vermek gibi) hayata geçirebilir.

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Kaynak: Shiftdelete

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