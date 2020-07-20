Srebrenitsa Soykırımı 25'inci yılında Keçiören'de anıldı - Son Dakika

Srebrenitsa Soykırımı 25'inci yılında Keçiören'de anıldı

Keçiören Belediyesi ile Bosna-Hersek Ankara Büyükelçiliği'nin Srebrenitsa Soykırımı'nın 25'inci yılını anmak için düzenlediği "Srebrenitsa Katliamı'nın 25'inci Yılını Anma Programı"na katılan Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Bosna Hersek'te akan gözyaşları burada, Türkiye'de de akmıştır.

Keçiören Belediyesi ile Bosna-Hersek Ankara Büyükelçiliği'nin Srebrenitsa Soykırımı'nın 25'inci yılını anmak için düzenlediği "Srebrenitsa Katliamı'nın 25'inci Yılını Anma Programı"na katılan Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Bosna Hersek'te akan gözyaşları burada, Türkiye'de de akmıştır. Yürekler burada da yanmıştır. Birçok vatandaşımız bizleri de cepheye, Bosna'ya alın, orada savaşalım demiştir. Biz de bu soykırımı unutturmamak için Keçiören'de birçok noktaya soykırımın ismini verdik." ifadelerini kullandı.

Barcelona'nın yıldızı Messi, 7. kez La Liga'da gol kralı oldu
Son Dakika: Bağcılar'da polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit eden 4 zanlı tutuklandı
Mehmet Metiner'den Bakan Soylu polemiğine ilişkin yeni paylaşım: Soylu ile abi kardeşiz

Keçiören Belediyesi'nin açıklamasına göre, Keçiören Aliya İzzet Begoviç Parkı'nda düzenlenen "Srebrenitsa Katliamı'nın 25'inci Yılı Anma Programı"na Bosna-Hersek Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç, AK Parti Ankara milletvekilleri Emrullah İşler ve Arife Polat Düzgün, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören İlçe Müftüsü Mehmet Şahin, Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan ve Keçiörenli vatandaşlar katıldı.

" Avrupa'nın göbeğinde insanlık dramı yaşandı"

Program, milli marşların okunmasının ardından saygı duruşu ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Anma programında katılımcılara hitaben konuşma yapan Başkan Altınok, şunları kaydetti:

"Bosna Hersek'te akan gözyaşları burada, Türkiye'de de akmıştır. Yürekler burada da yanmıştır. Birçok vatandaşımız bizleri de cepheye, Bosna'ya alın, orada savaşalım demiştir. Biz de bu soykırımı unutturmamak için Keçiören'de birçok noktaya soykırımın ismini verdik. Gönlümüzde kazılı ve beynimizde yazılı olan Srebrenitsa Katliamı'nın 25'inci yıl dönümünde bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Avrupa'nın göbeğinde, Birleşmiş Milletlerin koruması altında olan bu coğrafyada bir vahşet, soykırım, insanlık dramı ve felaketi yaşandı. Bu anma programı tarih adına attığımız acı bir imza olsa da, bir güzelliği var ki o da acıyı paylaşmaktır. Bu katliamı gerçekleştirenler, Allah katında hak ettikleri cezayı elbette alacaklardır. Soykırıma maruz kalan şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz."

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler de Srebrenitsa'da şehit olan Boşnaklara saygı ve rahmet dileklerini ileterek, "Bugünkü güçlü Türkiye 1995 yılında olsaydı, bu soykırım yaşanmazdı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu coğrafyaya adaleti ve hoşgörüyü hakim kılmak için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapıyoruz. Medeni olduğunu iddia eden Avrupa'ya artık kimse inanmıyor. Bu coğrafyada Türkiye ne kadar güçlü olursa barış ve huzur da bir o kadar baki olur." ifadelerini kullandı.

AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün ve Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut da soykırımda şehit olanlara Boşnaklara rahmet ve Bosna Herseklilere başsağlığı dileyerek destek mesajı verdiler.

Programın sonunda protokol ve katılımcı vatandaşlar Keçiören Aliya İzzet Begoviç Parkı'nda bulunan anıta çelenk ve karanfil bıraktılar. ?

Srebrenitsa, Saraybosna, Keçiören, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 13:41 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Srebrenitsa Soykırımı 25'inci yılında Keçiören'de anıldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

19:16 Mehmet Metiner'den Bakan Soylu polemiğine ilişkin yeni paylaşım: Soylu ile abi kardeşiz 18:42 Son Dakika: Hakkari Çukurca'da üs bölgesine yapılan saldırıda 2 askerimiz şehit oldu 18:35 Doğum yapan koronavirüs hastası, uyuşturucu kullanmak için hastaneden kaçtı 18:35 Gaziantep'te vaka sayısının artmasındaki en önemli sebep ev ziyaretleri 18:32 Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı 18:04 KKTC'de yayın yapan "Avrupa" gazetesinden Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde küstah manşet 17:27 Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 17:21 Galatasaray'da idari menajer yardımcısı Mert Çetin ile yollar ayrılıyor 17:10 Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı 15:25 Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı 14:19 İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor 13:53 Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı 13:24 Öfkeli kaynana, tartıştığı eski damadını başına çekiçle vurarak öldürdü 12:42 Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
Mehmet Metiner'den Bakan Soylu polemiğine ilişkin yeni paylaşım: Soylu ile abi kardeşiz
19:16
Son Dakika: Hakkari Çukurca'da üs bölgesine yapılan saldırıda 2 askerimiz şehit oldu
18:42
Doğum yapan koronavirüs hastası, uyuşturucu kullanmak için hastaneden kaçtı
18:35
Gaziantep'te vaka sayısının artmasındaki en önemli sebep ev ziyaretleri
18:35
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
18:32
KKTC'de yayın yapan "Avrupa" gazetesinden Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde küstah manşet
18:04
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
17:27
Galatasaray'da idari menajer yardımcısı Mert Çetin ile yollar ayrılıyor
17:21
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
17:10
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
15:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 20:00:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Srebrenitsa Soykırımı 25'inci yılında Keçiören'de anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]