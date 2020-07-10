Srebrenitsa Soykırımı'nda öldürülen babasını çeyrek asır sonra toprağa verebilecek - Son Dakika

Srebrenitsa Soykırımı'nda öldürülen babasını çeyrek asır sonra toprağa verebilecek

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı'nda öldürülen Hasan Pezic, tam 25 yıl sonra toprağa verilecek.

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı'nda öldürülen Hasan Pezic, tam 25 yıl sonra toprağa verilecek.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995 yılının temmuz ayında Sırp askerler tarafından gerçekleştirilen soykırımın 9 kurbanı daha yarın yapılacak anma töreninin ardından Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilecek.

Soykırımın 25. yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların en yaşlısı, öldürüldüğünde 70 yaşında olan Hasan Pezic.

Merhum Pezic'in oğlu Fikret Pezic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 yıl sonra babasını toprağa verecek olmanın buruk sevincini yaşadığını söyledi.

Babasının bazı kemiklerine 1999 yılında Zvornik yakınındaki Kozluk'ta bulunan bir toplu mezarda ulaşıldığını anlatan Pezic, "25 yılın sonunda babamın bedeninin tamamına ulaşabildik. 25 yıl bu günü bekledik. Artık onu mezarı başında ziyaret edebileceğim." dedi.

Pezic, babasının Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollanda askerlerinin kullandığı üsse sığındığını ve Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye geçmek için bir otobüse bindiğini aktararak, bir daha ondan hiç haber alamadıklarını söyledi.

Srebrenitsa yakınındaki Vlasenica kasabasının Sırpların eline geçmesinden birkaç gün önce eşi ve çocuklarıyla oradan ayrıldığını anlatan Pezic, "Üç gün sonra telefon geldi. Sırpların evlere baskın düzenleyip insanları esir kamplarına götürdüklerini öğrendik. Babamla en son o zaman konuştum. Bir daha görüşemeyeceğimizi, başımıza bunların geleceğini hayal bile edemezdik." dedi.

Pezic, Srebrenitsa'da yaşananların bir daha asla kimsenin başına gelmemesi temennisinde bulunarak, "Acımız çok büyük. Babam herkes tarafından sevilen, karıncayı bile incitmeyen bir adamdı." ifadelerini kullandı.

Omer Majstorovic ise 25 yıldır babasını bulamadı

Srebrenik kasabasında imam olarak görev yapan Omer Majstorovic ise Srebrenitsa Soykırımı'nda öldürülen babasının cenazesini bulmak için 25 yıldır bekliyor.

Soykırımda birçok akrabasını kaybeden ve bu yıl da eniştesi Zuhdija Avdagic'i toprağa verecek olan Majstorovic, 25 yıldır tek bir izine dahi rastlanmayan babasından geriye sadece arşivden aldığı bir kimlik fotoğrafının kaldığını söyledi.

Babasının tek fotoğrafını gözü gibi koruduğunu kaydeden Majstorovic, "Ona ait tek hatıra bu. Hiç fotoğrafı yoktu. Bunu da belediye arşivinden aldım." dedi.

Majstorovic, babasının Srebrenitsa'dan Tuzla'ya ulaşmaya çalıştığı sırada ormanlık bölgede kaybolduğunu kaydederek, bir daha onun hiçbir izine rastlamadıklarını anlattı.

Srebrenitsa'daki soykırımda amcalarını, dedesini ve dayısını da kaybettiğini söyleyen Majstorovic, babasının yanı sıra bir amcası ve dayısının da bedenlerine henüz ulaşılmadığını ifade etti.

Majstorovic, yarın defnedecekleri eniştesinin de aynı orman yolunda öldürüldüğünü aktararak, onun artık ebedi huzura kavuşacak olmasının kendilerini de huzurlu kıldığını sözlerine ekledi.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Bu yıl da kimlik tespiti yapılan ve yakınlarının onay verdiği 9 soykırım kurbanı daha defnedilecek.

Srebrenitsa, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 11:02 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Srebrenitsa Soykırımı'nda öldürülen babasını çeyrek asır sonra toprağa verebilecek - Son Dakika
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